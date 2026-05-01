Hà Nội: Quy định chi tiết công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp khu vực bãi sông

TPO - Tùy theo mục đích sử dụng và quy mô, thành phố quy định cụ thể diện tích công trình được xây dựng, lắp đặt trên đất nông nghiệp bãi sông, bãi nổi.

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về quy định việc sử dụng, khai thác quỹ đất nông nghiệp tại bãi sông để sản xuất nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cho biết, trên địa bàn thành phố có 2 hệ thống sông chính là sông Hồng và sông Thái Bình với 7 con sông chảy qua cùng hệ thống các sông nội thành.

Theo số liệu điều tra, khu vực lòng sông, bãi sông trên địa bàn thành phố khoảng 36.266ha tập trung chủ yếu trên hệ thống sông Hồng, sông Đuống. Do đó, nếu được khai thác sử dụng hợp lý sẽ là nguồn lực lớn cho phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Một khu đất nông nghiệp ven sông trên địa bàn Hà Nội

Do đó, UBND thành phố đề xuất, đối với khu đất tại bãi sông dùng để sản xuất nông nghiệp, nông nghiệp sinh thái phải có diện tích từ 1.000m2 trở lên và nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thuỷ lợi, không thuộc khu vực sạt lở, thì người sử dụng đất sẽ được xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Cụ thể, khu đất có quy mô từ 1.000m2 đến 5.000m2 được xây dựng, lắp đặt công trình tối đa 10m2; khu đất có quy mô từ trên 5.000m2 đến 10.000m2 được lắp công trình rộng 15m2 và tối đa 20m2 (với khu đất có quy mô trên 10.000m2).

Công trình được xây dựng, lắp đặt là 1 tầng, chiều cao không quá 4m, không có tầng hầm; kết cấu công trình bán kiên cố, dễ tháo dỡ, mái lợp vật liệu nhẹ.

Người sử dụng đất được lắp dựng công trình dạng nhà màng, nhà lưới, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tháo lắp dễ dàng, không xây dựng tường bao, không san lấp, tôn cao bãi sông hiện trạng.

Khu đất nông nghiệp tại bãi sông, bãi nổi để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm phải từ 10.000 m2 trở lên. Trong đó, phải có phương án cụ thể và giải pháp thiết kế xây dựng công trình trên đất.

Vị trí công trình nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, thuỷ lợi, không thuộc khu vực sạt lở, không thường xuyên chịu ảnh hưởng ngập, lụt. Tổng diện tích xây dựng các công trình không vượt quá 5% diện tích khu đất.

Hình thức, kết cấu công trình bán kiên cố, sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường, dễ dàng tháo dỡ, di chuyển; công trình xây dựng 1 tầng, chiều cao không quá 6,0 m và không có tầng hầm.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm nộp 1 bộ hồ sơ đến UBND xã nơi có đất. Tổ chức có nhu cầu sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, giáo dục trải nghiệm hoặc thuộc địa giới hành chính từ 2 xã trở lên, nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở NN&MT.

Sau khi thẩm định, Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận (hoặc từ chối) phương án sử dụng đất đối với tổ chức hoặc thuộc địa bàn 2 xã trở lên; Chủ tịch UBND cấp xã chấp thuận (hoặc từ chối) cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp không quá 20 năm.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 được tổ chức giữa tháng 5/2026.