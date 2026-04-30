Hà Nội: Hơn 100.000 quà miễn phí cho du khách đến thăm Lăng Bác

TPO - Mỗi dịp lễ lớn, trong dòng người thành kính về viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những chai nước mát, hộp sữa hay ổ bánh mì giản dị đã trở thành biểu tượng cho tấm lòng hiếu khách và sự sẻ chia của người dân Thủ đô.

Ghi nhận sáng 30/4, người dân từ nhiều tỉnh, thành cùng du khách quốc tế tập trung về khu vực Lăng Bác từ sớm. Dòng người nối dài theo lối đi có mái che, di chuyển chậm rãi, trật tự, cùng nhau chờ đến lượt vào viếng Bác.

Ở khu vực bên ngoài, các điểm phát nước uống, bánh mì và sữa miễn phí hoạt động liên tục. Lực lượng chức năng và tình nguyện viên đứng thành hàng, nhanh chóng trao từng phần quà cho người dân. Nhiều người tranh thủ nhận nước, bánh để tiếp sức trước khi tiếp tục di chuyển.

Đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết, năm nay Sở tiếp tục phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân và du khách. Theo kế hoạch, chương trình tập trung vào ba đợt cao điểm: kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5 và ngày Quốc khánh 2/9.

Dòng người xếp hàng thăm Lăng Bác ngày 30/4

Dự kiến, tổng cộng 110.000 suất quà (gồm nước uống hoặc sữa kèm bánh mì) sẽ được trao tận tay du khách. Trong đó, hai dịp lễ 30/4 - 1/5 và 2/9 mỗi đợt sẽ có khoảng 45.000 suất; riêng dịp 19/5 chuẩn bị 20.000 suất. Việc phân bổ này được tính toán kỹ lưỡng dựa trên lượng khách thực tế, đảm bảo phục vụ chu đáo, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hay lãng phí.

Để hoạt động diễn ra hiệu quả, Sở Du lịch Hà Nội đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc để chuẩn bị chu đáo. Đồng thời, Văn phòng Bộ Tư lệnh Lăng đóng vai trò then chốt trong việc bố trí địa điểm và tổ chức cấp phát. Sự phối hợp chặt chẽ này giúp những món quà được trao đi đúng thời điểm, đúng đối tượng trong không gian trang nghiêm nhưng vẫn tràn đầy sự ấm áp, góp phần làm trọn vẹn thêm trải nghiệm của mỗi người khi về bên Bác.

Trong khi đó, UBND TP Hà Nội cũng đã có chỉ đạo về việc phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hơn 100.000 quà là nước uống, đồ ăn miễn phí phục vụ du khách

Theo đó, UBND TP giao Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền, thực hiện tốt các nội dung sau: Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông: tổ chức phân luồng giao thông và tạo điều kiện cho các xe ô tô chở Nhân dân, khách quốc tế về Lăng viếng Bác, tham quan khu vực, đặc biệt là thời gian diễn ra các buổi Lễ viếng cấp Nhà nước.

Bố trí tuần tra cơ động bảo đảm an toàn giao thông xung quanh khu vực Lăng theo phạm vi được giao để hướng dẫn xe ô tô chở Nhân dân đến viếng Bác. Tăng cường lực lượng trực tại khu vực phía Nam đường Hùng Vương.

Hà Nội chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ: bố trí 1 xe cứu hộ ứng trực tại bãi đỗ xe trong Bảo tàng Hồ Chí Minh, 01 xe đỗ tại hè đường Tôn Thất Đàm (thời gian từ 7 giờ đến hết giờ viếng) từ ngày 29 đến hết ngày 03/5/2026 và ngày 18/5/2026 đến hết ngày 19/5/2026. Chỉ đạo Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ phối hợp kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu vực.

Công an các phường Ba Đình, Ngọc Hà phối hợp với các lực lượng duy trì đảm bảo an ninh, trật tự, hướng dẫn xe ô tô của khách ở khu vực các tuyến phố: Ngọc Hà, Đội Cấn, Lê Hồng Phong, bảo đảm đường thông, hè thoáng; Hướng dẫn sắp xếp xe ô tô của khách viếng vào các bãi đỗ xe trong Bảo tàng Hồ Chí Minh và các bãi đỗ xe theo quy định của Sở Xây dựng. Tổ chức và quản lý chặt chẽ xe taxi, xe ôm, bán hàng rong, các điểm trông giữ xe trái quy định trong khu vực.

Chỉ đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội giải tỏa điểm trông giữ xe ô tô dốc Ngọc Hà, La Pho để tổ chức trông giữ xe ô tô phục vụ Nhân dân, khách quốc tế vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực...