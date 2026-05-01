Điều chỉnh luồng tuyến và thay mới xe để tăng hiệu quả vận hành buýt

Anh Trọng

TP - Để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sản lượng khách, trong quý I/2026 Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã điều chỉnh luồng tuyến nhiều tuyến buýt và thay mới đoàn xe để tăng hiệu quả vận hành. Với số lượng xe buýt điện đã được đưa vào vận hành vừa qua, Transerco đang bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thành phố.

Đánh giá về các kết quả cơ bản đạt được trong quý I/2026, lãnh đạo Transerco cho biết, trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán từ ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 22/02/2026 (mùng 6 tháng Giêng), Transerco đã miễn phí vé trên 128 tuyến buýt có trợ giá. Toàn hệ thống vận hành tổng cộng 35.527 lượt xe, phục vụ 360.975 lượt hành khách vé lượt, đạt 123,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Xe buýt của Transerco vận hành, đón trả khách trên đường

Tại hai bến xe do Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội quản lý, tổng lượt xe phục vụ đạt 8.288 lượt (trong đó 369 lượt tăng cường), đáp ứng nhu cầu đi lại của 59.985 lượt hành khách. Công tác trông giữ phương tiện tại Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội cũng được tổ chức an toàn, hiệu quả với 117.300 lượt phương tiện, gồm 97.450 lượt ô tô và 19.850 lượt xe máy.

Tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2025 (Transerco vận hành hơn 3,2 triệu lượt xe, phục vụ khoảng 240 triệu lượt hành khách, tăng 2,5% so với năm 2024), đầu năm 2026, Transerco tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động cao. Tổng công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11% so với năm trước, tập trung vào tối ưu hóa sản lượng hành khách, doanh thu và chất lượng dịch vụ. Các tuyến buýt điện thí điểm từ năm 2025 đã ghi nhận tăng trưởng tích cực về sản lượng và doanh thu, tạo nền tảng vững chắc cho năm mới.

Một trong các tuyến xe buýt điện của Transerco được đưa vào vận hành quý I/2026

Với các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, Transerco cho biết, từ đầu năm đến nay, Transerco đã triển khai hàng loạt điều chỉnh lộ trình và chỉ tiêu khai thác nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của hành khách, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành. Từ ngày 1/2/2026, 4 tuyến buýt gồm 116, 66, 67, 115 đã được điều chỉnh lộ trình, thời gian hoạt động và bến đầu cuối…

Từ ngày 1/4/2026, Transerco tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu vận hành, biểu đồ chạy xe và lộ trình của nhiều tuyến quan trọng: Tuyến 22B đạt 82 lượt xe/ngày (tần suất 25-26 phút); tuyến 32 đạt 276 lượt xe/ngày (tần suất 7-20 phút); tuyến 84 đạt 90 lượt xe/ngày (tần suất 20-30 phút); tuyến 85 đạt 91 lượt xe/ngày (tần suất 20-30 phút). Lộ trình tuyến 22A và 84 cũng được tinh chỉnh để rút ngắn thời gian di chuyển, hợp lý hóa điểm dừng.

Tiếp tục chuyển đổi sang xe buýt xanh

Tiếp nối lộ trình chuyển đổi sang xe buýt điện, (xe buýt xanh), trong tháng 4 Transerco đưa thêm 7 tuyến xe buýt điện với 109 xe buýt điện được mua mới vào hoạt động. Trong 7 tuyến buýt điện này có các tuyến: 16 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Nước Ngầm), 24 (Long Biên - Ngã Tư Sở - Cầu Giấy) và 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập); tuyến 15 (Bến xe Gia Lâm - Phố Nỉ, Sóc Sơn), 17 (Long Biên - Nội Bài) và 36 (Long Biên - Yên Xá - thay đổi điểm cuối từ KĐT Linh Đàm)…

Đến quý I/2026, Transerco đã thay mới, đưa vào vận hành gần 200 xe buýt điện

Trước đó, năm 2025, Transerco đã đưa 63 xe buýt điện vào khai thác hiệu quả trên 4 tuyến 05, 39, 47, 34. Như vậy tính đến quý I/2026, Transerco đã đưa vào vận hành gần 200 xe buýt điện với 11 tuyến buýt 100% xe là năng lượng xanh. Dự kiến trong năm 2026, Transerco tiếp tục chuyển đổi thêm 175 xe điện trên các tuyến buýt đang vận hành.

“Với số lượng xe buýt điện được đưa vào vận hành, Transerco đã bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thành phố, tạo nền tảng cho việc mở rộng chuyển đổi trong giai đoạn tiếp theo. Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch của Tổng Công ty nhằm hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng, tăng hiệu quả hoạt động, giảm phát thải và bảo vệ môi trường” - lãnh đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thông tin.

Ngoài ra, Transerco đã thực hiện tối ưu chỉ tiêu vận hành, trong quý I đã thực hiện trên gần chục tuyến buýt, gồm tuyến 05 đạt 94 lượt xe/ngày; tuyến 15 đạt 164 lượt xe/ngày; tuyến 17 đạt 160 lượt xe/ngày; tuyến 54 đạt 180 lượt xe/ngày; tuyến 36 đạt 90 lượt xe/ngày.

Ông Trương Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội là doanh nghiệp chủ lực, giữ vai trò nòng cốt trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng của Thủ đô. Trong những năm qua, Tổng Công ty đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới tuyến, nâng cao năng lực vận chuyển, qua đó khẳng định uy tín, vị thế và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thành phố.

Sở Xây dựng cho biết, hiện nay mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội có 155 tuyến, trong đó có 128 tuyến buýt trợ giá, 24 tuyến buýt kế cận và buýt thương mại không trợ giá; số lượng xe buýt hiện có hơn 1.800 xe. Theo lộ trình chuyển đổi sang xe buýt chạy năng lượng xanh, từ nay đến năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội sẽ sử dụng xe điện, xe chạy động cơ xanh.

