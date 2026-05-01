Tổng thống Mỹ Trump nói Thủ tướng Đức nên bớt can thiệp vào vấn đề Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục công kích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cho rằng ông “đang làm công việc tồi tệ” với đất nước của mình và nên dành “ít thời gian hơn để can thiệp” vào nỗ lực của Washington nhằm đối phó với “mối đe dọa hạt nhân Iran”.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) lái xe bọc thép chiến đấu Boxer trong chuyến thăm căn cứ quân sự Bundeswehr ở Munster, ngày 30/4. (Ảnh AP)

Những ngày gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ và Thủ tướng Đức liên tục khẩu chiến về vấn đề Iran. Ngày 28/4, ông Trump nói rằng ông Merz “không biết mình đang nói gì”, sau khi nhà lãnh đạo Đức phát biểu Iran đang “làm bẽ mặt” Mỹ trong đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Ngày 29/4, tại một sự kiện ở Phòng Bầu dục, ông Trump cho rằng ông Merz đang gặp khó khăn trong nước với các vấn đề năng lượng và nhập cư, đồng thời thất bại trong việc góp phần giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine.

“Ông ta đang làm một công việc tồi tệ, và ông ta có một vấn đề lớn với Ukraine, vì họ đang mắc kẹt trong mớ hỗn độn đó”, ông Trump nói. Tổng thống Mỹ Donald Trump

Phát biểu tại một căn cứ quân sự, Thủ tướng Merz nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương nhưng không đề cập đến những bình luận của ông Trump về việc cắt giảm quân. Ông cho biết Berlin vẫn duy trì “liên lạc tin cậy” với các đối tác và tái khẳng định Đức sẵn sàng tham gia nhiệm vụ quân sự nhằm mở lại eo biển Hormuz khi các điều kiện cho phép.

Eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28/2, làm tắc nghẽn hoạt động vận chuyển dầu mỏ, đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gián đoạn các chuỗi cung ứng thiết yếu, bao gồm phân bón.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/4, Tổng thống Trump viết: “Thủ tướng Đức nên dành nhiều thời gian hơn để chấm dứt cuộc xung đột Nga/Ukraine (nơi ông ấy hoàn toàn không hiệu quả!), và sửa chữa đất nước đang rạn nứt của mình, đặc biệt là vấn đề nhập cư và năng lượng, thay vì can thiệp vào những người đang loại bỏ mối đe dọa hạt nhân Iran, qua đó khiến thế giới, bao gồm cả Đức, trở nên an toàn hơn!”.

Các đồng minh của Mỹ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chuẩn bị tinh thần cho việc Mỹ giảm hiện diện quân sự ở châu Âu ngay sau khi Tổng thống Trump nhậm chức, với cảnh báo châu Âu sẽ phải tự lo liệu an ninh cho chính mình và cho Ukraine trong tương lai.

Đức là nơi đặt một số cơ sở quân sự của Mỹ, bao gồm trụ sở của các bộ chỉ huy châu Âu và châu Phi, căn cứ không quân Ramstein và một trung tâm y tế ở Landstuhl, nơi điều trị thương vong từ các cuộc chiến ở những nơi như Afghanistan và Iraq. Tên lửa hạt nhân của Mỹ cũng được đặt tại nước này.

Ông Ed Arnold, chuyên gia về an ninh châu Âu tại Viện Nghiên cứu Quân sự Hoàng gia Anh (RUSI) ở London, cho biết Mỹ thu được rất nhiều lợi ích từ sự hiện diện của mình ở Đức, như hậu cần và hỗ trợ cho các hoạt động chiến đấu ở Trung Đông, vì thế khó có khả năng rút quân.

Bà Nico Lange, công tác tại Trung tâm Phân tích chính sách châu Âu, cho rằng lực lượng Mỹ hiện diện ở Đức chủ yếu phục vụ lợi ích của Mỹ, bao gồm “việc phô trương sức mạnh của Mỹ trên toàn cầu”, chứ không phải để phục vụ quốc phòng của Đức.