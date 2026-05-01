Vạch mặt anh hùng lừa đảo từ thiện tiền tỷ

TPO - "Anh hùng" của đạo diễn Võ Thạch Thảo là bộ phim duy nhất về chủ đề gia đình, người dân lao động bình dị ra rạp dịp lễ 30/4. Câu chuyện trong phim tương đối truyền thống, ít đột phá, bù lại từng chi tiết trong phim được dàn dựng nắn nót và diễn viên Thái Hòa vẫn xuất sắc như thường lệ.

Giữa lúc làn sóng dư luận đổ dồn nghi ngờ, thậm chí phẫn nộ sau khi phát hiện sự thật phía sau nhiều câu chuyện đẫm nước mắt để quyên tiền từ thiện, kịch bản Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo mang đến một góc nhìn mới. Hoàn cảnh của nhân vật trong phim xứng đáng được xã hội chung tay giúp đỡ, nhưng lại không biết cách kêu gọi nào khác ngoài việc dàn dựng đóng giả làm người hùng trong một vụ hỏa hoạn.

Sau khởi đầu chậm, Anh hùng bắt đầu cho thấy sự bứt lên ở kỳ nghỉ lễ. Tính đến sáng 30/4, phim thu về 25 tỷ đồng, tạm thời vượt lên đối thủ cạnh tranh trực tiếp về thành tích bán vé là Đại tiệc trăng máu 8.

Kịch bản thực tế, thông điệp dễ hiểu

Phim kể về người lái taxi tên Hùng (Thái Hòa) - ông bố đơn thân nuôi hai cô con gái, trong đó con gái út bị bệnh suy gan, rất cần một khoản tiền lớn để chữa trị. Hùng luôn đau đáu cách kiếm thật nhiều tiền cứu con, chấp nhận dàn dựng một vụ giải cứu người để được dư luận quan tâm chú ý, từ đó kêu gọi giúp đỡ.

Phi vụ thành công, cộng đồng không tiếc tiền quyên góp, giúp con gái Hùng chữa bệnh. Khi số tiền gần chạm tới mốc một tỷ đồng cũng là lúc mọi việc đổ bể, kế hoạch dàn dựng bị phanh phui. Giữa những luồng dư luận trái chiều, Hùng không chỉ phải đối diện với hậu quả pháp lý mà còn đứng trước nguy cơ đánh mất chính đứa con mà anh muốn bảo vệ.

Tác phẩm có kịch bản khá đơn giản, ít twist.

Truyền thông, mạng xã hội, hiệu ứng đám đông từng nâng Hùng lên mây, giờ lại dìm anh xuống đáy. Đó là bài học được đúc kết từ rất nhiều phi vụ ngoài đời thực.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo khôn ngoan khi chọn đề tài không mới nhưng hấp dẫn, nắm bắt được hiện tượng xã hội đang được dư luận quan tâm. Câu chuyện phim dựa vào những tấm gương anh hùng, người làm việc thiện trên mạng xã hội các năm gần đây, không lấy cảm hứng cụ thể từ câu chuyện của một cá nhân nào. Tình huống một phụ huynh kết hợp với TikToker kêu gọi từ thiện chữa bệnh nan y cho con, tài xế đột nhiên nổi tiếng nhờ hành động trượng nghĩa được xây dựng rất sát thực tế, trở thành điểm cộng lớn cho phim.

Nội dung phim dễ đoán ngay từ trailer, chủ yếu dành thời lượng để tôn vinh những khoảnh khắc về một gia đình. Đó là tình cha con, sự hy sinh thầm lặng và cả những nuối tiếc. Tính nhân văn trong phim cũng được đề cao. Nhân vật Hùng luôn ám ảnh vì không kịp gặp vợ lần cuối khá đắt. Đó là động lực khiến anh cố gắng ở bên con gái nhiều nhất có thể để lặp lại sai lầm trong quá khứ. Nửa đầu phim cho tới phân cảnh Hùng trở thành anh hùng trong mắt cư dân mạng được xây dựng khá chậm, đôi chỗ tạo cảm giác lê thê nhưng nhiều tình tiết hợp lý, hay và đời.

Cách xây dựng nhân vật anh hùng khác với suy nghĩ thông thường giúp phim giữ chân khán giả. Anh hùng có thể không phải người hoàn hảo, đó đôi khi là người cha sẵn sàng hy sinh tất cả, vượt qua ranh giới đúng - sai để giành lại sự sống cho con.

Anh hùng không phải kiểu phim gia đình kể khổ, than khóc quen thuộc mà thoát khỏi lối mòn và đặt nhân vật người cha vào tình huống gần như không có đường lui, buộc phải chọn giữa đạo đức và mạng sống của con cái.

Vì thế, tình tiết trong phim không cố lấy nước mắt khán giả mà đẩy cảm xúc tự nhiên. Người xem phải suy ngẫm về việc lòng tốt bị soi mói, đưa lên mạng để phán xét. Khi đó, con người đang thật sự bảo vệ cái đúng, hay chỉ đang nhân danh tử tế để dẫm lên người khác?

Xúc động với Thái Hòa

Sau vai phản diện đầy ám ảnh trong phim Tử chiến trên không, Thái Hòa hóa thân thành người cha đơn thân làm nghề lái taxi, tính tình cục cằn nhưng thương con vô điều kiện. Vai diễn có chiều sâu tâm lý, nhưng vẫn tạo cảm giác khá nhẹ đô với một tên tuổi như Thái Hòa.

Thái Hòa thuyết phục khán giả với hình ảnh người cha khắc khổ.

Thái Hòa nổi bật ở mọi khung hình dù diễn xuất bằng ánh mắt, biểu cảm nhiều hơn là lời thoại đao to búa lớn. Nam diễn viên gây xúc động khi diễn cảnh đau khổ vì con mắc bệnh. Phân đoạn không cần nhiều lời, sự im lặng đến lạnh lẽo và biểu cảm nặng nề, thống khổ của nhân vật nói lên tất cả. Thái Hòa cho thấy dáng vẻ của người cha cố đứng vững bằng vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong đang dần sụp đổ. Từng hành động của nhân vật đều biểu lộ sự căng thẳng, đấu tranh nội tâm gay gắt.

Thái Hòà trong lần trở lại này vẫn chứng minh vì sao anh được gọi là ông hoàng phòng vé. Những cảnh hành động, chi tiết lao vào giữa đám cháy được lột tả chân thật, lăn xả.

Thái Hòa vượt trội không có nghĩa dàn diễn viên tuyến phụ mờ nhạt. Trong khi Võ Tấn Phát hài hước, mang đến nhiều tiếng cười giải trí nhẹ nhàng, vai bà hàng xóm đanh đá (Hồng Ánh) chân thực và ấn tượng. Diễn viên Hồng Ánh và NSƯT Lê Thiện là người giữ mạch cảm xúc rất chắc. Diễn viên trẻ Đoàn Thế Vinh, Phương Thanh không quá lép vế. Dàn diễn viên phụ cũng đóng góp mảng hài nhẹ nhàng, điều tiết nhịp phim không quá căng.

Vết gợn

Anh hùng là một phim gia đình đúng nghĩa, không sướt mướt giả tạo, có đủ bi, hài, bài học cuộc sống và độ lắng đọng cần thiết để thông điệp không bị trôi tuột khi khán giả rời rạp.

Phim còn vết gợn khi phần đầu khá lê thê, kéo dài gần 30 phút để giới thiệu hoàn cảnh của nhân vật chính. Đó là những chi tiết hiện thực, buộc phải có để xây chắc kịch bản nhưng bị dàn trải và thiếu gọn gàng. Phần đầu quá dài dẫn đến nửa sau - nơi cảm xúc cao trào và loạt tình huống liên quan đến ý tưởng trở thành anh hùng không còn quá nhiều "đất" thể hiện.

Đạo diễn mượn câu chuyện về lừa đảo từ thiện để gửi gắm thông điệp về lòng tốt và sức mạnh mạng xã hội.

Kết phim hiền, tạo cảm giác hơi cổ tích với lối giải quyết đơn giản đến mức khó tin. Chỉ với một buổi livestream, ông Hùng kể lại hoàn cảnh, thừa nhận sai lầm và xin khất khoản tiền đã nhận vì cần gấp để cứu con, làn sóng chỉ trích dịu lại và mâu thuẫn gần như được xóa sạch. Những người từng phẫn nộ giờ lại quay sang tiếp tục ủng hộ. Chi tiết hàng xóm, cộng đồng chung tay lập hòm tiền gây quỹ giúp gia đình ông Hùng có vẻ khiên cưỡng.

Sự chuyển biến diễn ra quá nhanh khiến sự giằng co giữa lý trí và cảm xúc của nhân vật chính dường như bị làm mờ. Cách đặt vấn đề của phim sát thực tế nhưng đáng tiếc kết phim lại chưa đủ sức nặng để phản ánh thực tế xã hội.

Phim sẽ hợp lý hơn nếu nhân vật phải trả giá vì lựa chọn sai lầm hay có hành trình chuộc lỗi cụ thể. Hành vi sai trái được giải quyết bằng sự bao dung gần như tuyệt đối như cổ tích khiến thông điệp dễ bị hiểu sai hướng.

