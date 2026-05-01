Iran hé lộ vũ khí mới có thể khiến đối thủ 'vô cùng sợ hãi'

TPO - Iran tuyên bố sắp triển khai một loại vũ khí mới mà đối thủ sẽ vô cùng lo ngại, trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Mỹ tiếp tục leo thang.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani cho biết nước này sẽ "rất sớm" sử dụng một loại vũ khí mới để đối phó với đối thủ, nhấn mạnh đây là thứ khiến họ "vô cùng sợ hãi".

"Vũ khí đó đang ở rất gần họ", Chuẩn đô đốc Shahram Irani nói, đồng thời đưa ra cảnh báo rằng đối phương có thể "không chịu nổi cú sốc" khi nó được triển khai. Tuy nhiên, ông không tiết lộ chi tiết về loại vũ khí này.

Theo ông Irani, các đối thủ đã đánh giá sai khả năng của Iran khi cho rằng có thể đạt được mục tiêu nhanh chóng thông qua các hành động quân sự gần đây. "Giả định đó giờ đây đã trở thành trò cười trong các học viện quân sự", ông nói.

Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani.

Đề cập đến các hoạt động đáp trả, vị chỉ huy cho biết lực lượng hải quân Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln, trong đó có bảy vụ phóng tên lửa. Theo ông, các đòn tấn công này đã buộc phía Mỹ phải hạn chế hoạt động không quân từ tàu sân bay trong một khoảng thời gian.

Một phần trong chiến lược đáp trả của Iran là siết chặt kiểm soát tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới. Tehran đã áp đặt các hạn chế đối với tàu thuyền của Mỹ và đồng minh, yêu cầu phải có sự cho phép của cơ quan chức năng Iran mới được đi qua.

Ông Irani cho biết Iran đã triển khai kiểm soát eo biển từ khu vực Biển Ả Rập, đồng thời cảnh báo sẽ có hành động quân sự ngay lập tức nếu các lực lượng đối phương tiến gần hơn.

Vị chỉ huy cũng lên án việc lực lượng Mỹ bắt giữ các tàu Iran, gọi đây là hành vi "cướp biển và bắt giữ con tin", đồng thời cảnh báo Tehran sẽ đáp trả khiến đối phương "phải hối hận".

Mỹ hứng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc xung đột ở Iran

Trong khi đó, các đánh giá mới về chi phí chiến tranh của Mỹ cho thấy con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với công bố ban đầu. Theo CNN, ước tính 25 tỷ USD được Lầu Năm Góc đưa ra đã không phản ánh đầy đủ thiệt hại.

Các nguồn tin cho biết khi tính cả chi phí tái thiết và thay thế khí tài quân sự bị phá hủy, tổng chi phí có thể lên tới 40-50 tỷ USD. Đáng chú ý, các cuộc tấn công của Iran trong giai đoạn đầu xung đột được cho là đã gây thiệt hại đáng kể cho nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại khu vực Vịnh Ba Tư, bao gồm các địa điểm ở Bahrain, Kuwait, Iraq, UAE và Qatar.

Báo cáo cũng cho biết nhiều hệ thống quân sự quan trọng đã bị phá hủy, trong đó có radar của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD và một máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry của Mỹ.