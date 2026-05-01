Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Người dân Đà Nẵng hào hứng xem vũ khí, thiết bị an ninh hiện đại

Giang Thanh

TPO - Người dân và du khách Đà Nẵng được tận mắt chiêm ngưỡng các vũ khí, thiết bị an ninh hiện đại, có những trải nghiệm trực quan và góc nhìn rõ nét về nhiệm vụ bảo vệ an ninh cấp cao.

Khu vực trưng bày của lực lượng cảnh vệ thu hút người dân trải nghiệm. Video: Giang Thanh
tp-trai-nghiem-cong-nghe-to-quoc-binh-yen-7.jpg
Nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt "Tổ quốc bình yên﻿" do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức, khu vực trưng bày của lực lượng cảnh vệ trong triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn bình yên" thu hút đông đảo người dân không chỉ bởi thư viện số độc đáo mà còn bởi các loại vũ khí, thiết bị hiện đại được giới thiệu. Ảnh: Giang Thanh
tp-ngam-vu-khi-4.jpg
Đây đều là các loại vũ khí, thiết bị hiện đại mà lực lượng cảnh vệ được trang bị để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo và khách mời quốc tế cũng như bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước.
tp-ngam-vu-khi-2.jpg
Các vũ khí, thiết bị được trưng bày từ 8h đến 22h hằng ngày để phục vụ người dân và du khách tham quan. Nếu đến sớm, người dân có thể được theo dõi quá trình các cán bộ, chiến sĩ của lực lượng cảnh vệ lắp vũ khí, thiết bị để trưng bày vào đầu ngày.
tp-ngam-vu-khi-3.jpg
Trong ảnh là súng bắn tỉa B&T APR 308 - loại súng bắn tỉa tốt nhất hiện nay với nhiều tính năng vượt trội như: duy trì độ chính xác cao ngay cả sau khi bắn khoảng 7.000 viên đạn, thiết kế linh hoạt, báng súng có khả năng gấp gọn, thuận tiện cho việc di chuyển trong không gian hẹp...
tp-ngam-vu-khi-5.jpg
Các vũ khí, thiết bị được trưng bày trong tủ kính cùng với thông tin giới thiệu về chức năng, những điểm nổi bật và các công nghệ hiện đại được ứng dụng.
tp-ngam-vu-khi-6.jpg
Quá trình chuẩn bị, sắp xếp các vũ khí, thiết bị kéo dài khoảng 20 phút, trong quá trình này, người dân﻿ và du khách có thể theo dõi ở khoảng cách gần trước khi các thiết bị được bảo quản trong tủ kính.
tp-ngam-vu-khi-7.jpg
Trong ảnh là súng tiểu liên CZ Scorpion EVO 3, vũ khí cá nhân hiện đại nổi bật với trọng lượng nhẹ, thiết kế công thái học và tốc độ bắn cao (khoảng 600 - 1.100 viên/phút). Đây là loại vũ khí được sử dụng rộng rãi trong lực lượng đặc nhiệm và an ninh ở nhiều quốc gia.
tp-ngam-vu-khi-14.jpg
tp-ngam-vu-khi-17.jpg
Một thiết bị cũng được người dân và du khách đặc biệt quan tâm bởi cấu tạo vòng cung độc đáo đó là thiết bị bắn khép góc. Đây là hệ thống hỗ trợ đặc biệt cho phép tấn công từ phía trước hoặc từ một góc khuất, có thể tấn công đối phương khi đang ẩn nấp ở góc tường, đằng sau một bức tường hay nấp sau một vật cản.
tp-ngam-vu-khi-10.jpg
Với nhiều loại vũ khí, thiết bị hiện đại như: súng ngắn, thiết bị áp chế thiết bị bay không người lái cơ động, súng bắn đạn điện..., khu vực này đặc biệt thu hút các bạn trẻ yêu thích công nghệ.
tp-ngam-vu-khi-11.jpg
Theo Trung tá Trần Thị Hải Đường (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an), bên cạnh giới thiệu các loại vũ khí, thiết bị hiện đại, khu vực trưng bày còn có triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển cũng như những lần thực hiện nhiệm vụ trong nước và quốc tế quan trọng của đơn vị. Bên cạnh đó, thư viện số cũng giúp khách tham quan có những trải nghiệm trực quan, sinh động.
tp-ngam-vu-khi-16.jpg
"Qua triển lãm lần này, chúng tôi mong muốn người dân có thể biết và hiểu thêm về vai trò, nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ để từ đó hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ", Trung tá Hải Đường nói.
tp-ngam-vu-khi-21.jpg
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ sự kiện, không gian triển lãm ngoài trời cũng giới thiệu và trưng bày nhiều thiết bị UAV, thiết bị an ninh hiện đại, tối tân do các đơn vị trong nước làm chủ công nghệ và sản xuất.
tp-ngam-vu-khi-20.jpg
tp-ngam-vu-khi-19.jpg
"Được tận mắt thấy những vũ khí, thiết bị hiện đại trong thực tế là trải nghiệm rất thú vị. Các con tôi đều rất hào hứng. Qua đây, các cháu cũng biết thêm được nhiều kiến thức mới mẻ", anh Nguyễn Văn Mạnh (phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nói.
tp-ngam-vu-khi-18.jpg
Theo anh Nguyễn Văn Mạnh, thông qua sự kiện lần này, người dân có cơ hội tìm hiểu về sự phát triển của lực lượng công an﻿, đặc biệt là trong trang bị, nghiên cứu và phát triển vũ khí, thiết bị thực hiện nhiệm vụ.
#vũ khí hiện đại #Triển lãm Đà Nẵng #Bộ Công an #thiết bị an ninh #lực lượng cảnh vệ #Đà Nẵng

