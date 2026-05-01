Cô gái trộm cắp kim cương, đồng hồ Rolex trị giá 10 tỷ đồng của mẹ bạn trai

Thanh Hà

TPO - Khi đến nhà bạn trai chơi, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh đã 8 lần trộm cắp tài sản là kim cương, túi xách, đồng hồ Rolex... của mẹ bạn trai với tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng.

Đối tượng Mỹ Anh.

Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (SN 2007, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tháng 3/2026, bà T. trú tại phường Từ Liêm phát hiện bị mất tài sản gồm: 2 chiếc nhẫn có đính 1 viên kim cương; 1 chiếc nhẫn đính 4 viên kim cương; 1 vỏ nhẫn trơn vàng trắng; 2 lắc tay trong đó 1 chiếc gắn 41 viên kim cương, 1 chiếc gắn 29 viên kim cương; 1 vỏ lắc trơn vàng trắng; 1 vòng tay bằng vàng hồng; 1 chiếc đồng hồ Rolex... Ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Theo nạn nhân, thời điểm trước khi phát hiện số tài sản trên "không cánh mà bay", thì Mỹ Anh - bạn gái con trai bà thường xuyên đến chơi.

Quá trình xác minh, tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, khi đến chơi nhà bạn trai, Mỹ Anh thấy có nhiều đồ trang sức, tài sản của bà T. có giá trị lớn đặt trong hộp để ở tủ kính không có khóa nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khi bà T. đi làm, Mỹ Anh đã lợi dụng lúc bạn trai xuống sảnh mua đồ hoặc không chú ý đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản trên.

Số tài sản trộm cắp được Mỹ Anh mang bán cho người khác được hàng tỷ đồng dùng để chi tiêu cá nhân và đưa cho bạn trai mới hơn 1,4 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Thanh Hà
