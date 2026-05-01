Bị xử lý hành chính vẫn tiếp tục tái phạm, một 'cát tặc' ở Đồng Nai bị khởi tố

TPO - Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn, phường Long Thành.

Ngày 1/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương (SN 1989, thường trú tại phường Long Thành) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương (ảnh: CACC)

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 6/1, Công an phường Long Thành phát hiện Trần Thanh Phương, T.V.T. và N.V.U. (cùng trú tại phường Long Thành) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn. Qua xác minh của cơ quan chức năng, các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi nói trên nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, khu vực trên không được cấp phép khai thác. Đối tượng Trần Thanh Phương từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương như đã nêu.

Hiện trường cùng tang vật vụ án (ảnh: CACC)

Qua vụ việc, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, suối.

Mọi hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân khi phát hiện các hành vi khai thác tài nguyên trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.