Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bị xử lý hành chính vẫn tiếp tục tái phạm, một 'cát tặc' ở Đồng Nai bị khởi tố

Văn Quân

TPO - Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn, phường Long Thành.

Ngày 1/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương (SN 1989, thường trú tại phường Long Thành) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND khu vực 2 phê chuẩn theo quy định.

Cơ quan điều tra tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương (ảnh: CACC)

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 6/1, Công an phường Long Thành phát hiện Trần Thanh Phương, T.V.T. và N.V.U. (cùng trú tại phường Long Thành) đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực suối Bưng Môn. Qua xác minh của cơ quan chức năng, các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi nói trên nhằm thu lợi bất chính.

Đáng chú ý, khu vực trên không được cấp phép khai thác. Đối tượng Trần Thanh Phương từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Phương như đã nêu.

Hiện trường cùng tang vật vụ án (ảnh: CACC)

Qua vụ việc, Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khai thác tài nguyên, đặc biệt là hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, suối.

Mọi hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán khoáng sản không có giấy phép đều là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người dân khi phát hiện các hành vi khai thác tài nguyên trái phép cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

