Người dân Đà Nẵng thích thú trải nghiệm 'số' 80 năm 'lá chắn bình yên'

TPO - Với việc ứng dụng công nghệ số, khu trưng bày “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn bình yên” chính thức mở cửa vào sáng 30/4, thu hút đông đảo người dân Đà Nẵng trải nghiệm, tương tác và tìm hiểu.
Bên cạnh đó, các màn hình cảm ứng lớn cũng được lắp đặt để giới thiệu thư viện số về các lịch sử, quá trình hình thành và phát triển, các chiến công của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ… Bằng thao tác chạm, kéo, người dân và du khách có thể tương tác, tìm hiểu thông tin với công nghệ hiện đại.
Điểm nhấn là bối cảnh Hà Nội năm 1946 trong kháng chiến chống Pháp cùng những video hình ảnh, thông tin về Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu - mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, dấu mốc quan trọng trong hành trình lịch sử cách mạng của dân tộc.
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ vR 360 về chuyên án tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn 1975 – 2025 cũng mang đến cho khán giả tham quan triển lãm trải nghiệm ấn tượng với việc theo dõi, tương tác, lật dở từng vụ án gay cấn, nghẹt thở.