Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Người dân Đà Nẵng thích thú trải nghiệm 'số' 80 năm 'lá chắn bình yên'

Giang Thanh

TPO - Với việc ứng dụng công nghệ số, khu trưng bày “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn bình yên” chính thức mở cửa vào sáng 30/4, thu hút đông đảo người dân Đà Nẵng trải nghiệm, tương tác và tìm hiểu.

Người dân Đà Nẵng thích thú trải nghiệm 'số' 80 năm 'lá chắn bình yên'. Video: Giang Thanh
Được bố trí ở khu vực Công viên APEC (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), không gian trưng bày trong nhà được bố trí với 8 phân khu cùng hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình vẻ vang đó theo dòng chảy lịch sử, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai của lực lượng An ninh nhân dân﻿. Ảnh: Giang Thanh
Ngay tại khu vực cổng vào, chiến sĩ an ninh nhân dân AI đứng đón người dân và du khách, đồng thời, cất lời chào, vẫy tay để tương tác với bất kỳ ai đứng trước mặt.
Tại các khu vực trưng bày, ngoài thông tin, hình ảnh, tư liệu, các khu vực đều bố trí các mã QR để cung cấp thêm thông tin cho khách tham quan.
Bên cạnh đó, các màn hình cảm ứng lớn cũng được lắp đặt để giới thiệu thư viện số về các lịch sử, quá trình hình thành và phát triển, các chiến công của lực lượng An ninh nhân dân qua các thời kỳ… Bằng thao tác chạm, kéo, người dân và du khách có thể tương tác, tìm hiểu thông tin với công nghệ hiện đại.
Ngoài ra, các không gian lịch sử cũng được phục dựng, kết hợp với trình chiếu panorama, âm thanh… đem đến trải nghiệm độc đáo cho người xem.
Điểm nhấn là bối cảnh Hà Nội năm 1946 trong kháng chiến chống Pháp cùng những video hình ảnh, thông tin về Vụ án tại số 7 phố Ôn Như Hầu - mốc son vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân, dấu mốc quan trọng trong hành trình lịch sử cách mạng của dân tộc.
Không gian căn cứ cách mạng K20 của Ban An ninh quận III (TP. Đà Nẵng) được tái hiện độc đáo, giúp người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ﻿ có góc nhìn sâu sắc hơn về lịch sử địa phương.
Cùng với đó, hình ảnh của lực lượng An ninh nhân dân trong bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước với những vụ án tiêu biểu: C30, BK63, PY27, trận chiến đấu của lực lượng ANNT4… cũng được giới thiệu thông qua triển lãm tranh, ảnh tư liệu, video tương tác…
Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ vR 360 về chuyên án tiêu biểu của lực lượng An ninh nhân dân trong giai đoạn 1975 – 2025 cũng mang đến cho khán giả tham quan triển lãm trải nghiệm ấn tượng với việc theo dõi, tương tác, lật dở từng vụ án gay cấn, nghẹt thở.
Cùng nhóm bạn tham quan triển lãm, Lê Thị Mỹ Tâm (sinh viên trường ĐH Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng) thích thú với những trải nghiệm công nghệ mới mẻ được ứng dụng tại các khu vực triển lãm.
“Được tham quan, tìm hiểu triển lãm “Tổ quốc bình yên” vào dịp Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là trải nghiệm rất đáng nhớ. Đặc biệt, các công nghệ hiện đại giúp triển lãm hấp dẫn, thu hút người trẻ tìm hiểu, để hiểu và tự hào hơn về sự hi sinh, những chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân”, Tâm nói.
Xúc động trước những hiện vật, những câu chuyện, bà Lương Thị Tuyết (73 tuổi, phường Hòa Khánh) chia sẻ: “Lần đầu tiên, tôi được xem những hình ảnh, những câu chuyện về sự hi sinh anh dũng của lực lượng An ninh nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, tôi cảm phục, trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước. Tôi cũng rất trân trọng bởi có rất nhiều người trẻ ở đây, dành thời gian để tìm hiểu lịch sử, để tiếp nối truyền thống”, bà Tuyết nói.
Được biết, triển lãm “80 năm An ninh nhân dân – Lá chắn bình yên” diễn ra từ nay đến hết ngày 2/5 tại công viên bờ Tây Cầu Rồng để phục vụ người dân và du khách. Triển lãm nằm trong chuỗi sự kiện đặc biệt “Tổ quốc bình yên﻿” do Bộ Công an phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức.
Giang Thanh
#An ninh nhân dân #Đà Nẵng #Triển lãm 80 năm #Tổ quốc bình yên #Công nghệ số #Chiến công vẻ vang

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe