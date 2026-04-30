Hà Nội ngày 30/4/1975 qua ống kính cố phóng viên ảnh Mai Nam

Hồng Vĩnh

TPO - Ngày 30/4/1975, người dân khắp 36 phố phường Hà Nội đổ về Bờ Hồ đón tin chiến thắng từ Đài Tiếng nói Việt Nam, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Những hình ảnh quý giá ấy do cố nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo Tiền Phong Mai Nam ghi lại, 51 năm sau vẫn khiến nhiều người xúc động, tự hào.

000041.jpg
Trưa 30/4/1975, sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam loan tin chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, người dân Hà Nội ở khắp 36 phố phường đổ tới khu vực Bờ Hồ, cùng nhau đón mừng khoảnh khắc lịch sử.
000048.jpg
Không khí vỡ òa. Tiếng reo hò, tiếng hát vang lên khắp nơi. Những ca khúc như “Trên đường chúng ta đi” (Huy Du) hay “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được cất lên không ngớt, lan từ góc phố này sang góc phố khác, kéo dài suốt cả ngày.
000047.jpg
000049.jpg
000090.jpg
Khắp Thủ đô, niềm vui lan tỏa trên từng khuôn mặt. Thanh niên mang đàn, mang nhạc cụ xuống đường. Người dân trèo lên xe tải, vẫy cờ, hát vang giữa dòng người đông nghịt. Ở sân vận động Hàng Đẫy, thiếu nữ Thủ đô rực rỡ cờ hoa hòa chung không khí mừng ngày đất nước thống nhất.
000093.jpg
Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười không dứt. Có người vừa đi vừa khóc, niềm vui vỡ òa sau bao năm chờ đợi. Người lạ gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng, chia sẻ niềm hạnh phúc chung của dân tộc.
000094.jpg
Các tuyến phố khi ấy chật kín người, cả Hà Nội không ai ở trong nhà, tất cả cùng đổ ra đường, hòa mình vào dòng người ăn mừng chiến thắng.
000067.jpg
000037-8042.jpg
000038.jpg
Trong thời khắc Bắc – Nam sum họp một nhà, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Tiếng hát, tiếng cười, tiếng pháo nổ hòa vào nhau, tạo nên âm thanh của một ngày lịch sử, đến hôm nay, những người từng chứng kiến vẫn không thể nào quên.
000043.jpg
000042.jpg
000068.jpg
Những khuôn hình của cố phóng viên ảnh Mai Nam không chỉ ghi lại khoảnh khắc lịch sử, mà còn góp phần lưu giữ ký ức về ngày đất nước thống nhất – giá trị vẫn vẹn nguyên sau 51 năm.

Mai Nam (tên thật Nguyễn Hữu Thống, 1931–2016), quê Bắc Ninh, là nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh kỳ cựu của báo Tiền Phong. Ông bắt đầu làm báo từ năm 1953, để lại kho tư liệu hàng nghìn bức ảnh về chiến tranh, lao động sản xuất và đời sống xã hội. Trong sự nghiệp, ông từng ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử quan trọng, trong đó có hàng trăm bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

#Hà Nội #30/4/1975 #Báo Tiền Phong #Lịch sử #Thống nhất đất nước #Chiến thắng #Giải phóng miền Nam #Cố phóng viên ảnh Mai Nam

