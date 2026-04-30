Hà Nội ngày 30/4/1975 qua ống kính cố phóng viên ảnh Mai Nam

Mai Nam (tên thật Nguyễn Hữu Thống, 1931–2016), quê Bắc Ninh, là nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh kỳ cựu của báo Tiền Phong. Ông bắt đầu làm báo từ năm 1953, để lại kho tư liệu hàng nghìn bức ảnh về chiến tranh, lao động sản xuất và đời sống xã hội. Trong sự nghiệp, ông từng ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử quan trọng, trong đó có hàng trăm bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.