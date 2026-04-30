Hà Nội ngày 30/4/1975 qua ống kính cố phóng viên ảnh Mai Nam

TPO - Ngày 30/4/1975, người dân khắp 36 phố phường Hà Nội đổ về Bờ Hồ đón tin chiến thắng từ Đài Tiếng nói Việt Nam, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Những hình ảnh quý giá ấy do cố nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên báo Tiền Phong Mai Nam ghi lại, 51 năm sau vẫn khiến nhiều người xúc động, tự hào.
Khắp Thủ đô, niềm vui lan tỏa trên từng khuôn mặt. Thanh niên mang đàn, mang nhạc cụ xuống đường. Người dân trèo lên xe tải, vẫy cờ, hát vang giữa dòng người đông nghịt. Ở sân vận động Hàng Đẫy, thiếu nữ Thủ đô rực rỡ cờ hoa hòa chung không khí mừng ngày đất nước thống nhất.
Trong thời khắc Bắc – Nam sum họp một nhà, phố phường Hà Nội rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Tiếng hát, tiếng cười, tiếng pháo nổ hòa vào nhau, tạo nên âm thanh của một ngày lịch sử, đến hôm nay, những người từng chứng kiến vẫn không thể nào quên.
Những khuôn hình của cố phóng viên ảnh Mai Nam không chỉ ghi lại khoảnh khắc lịch sử, mà còn góp phần lưu giữ ký ức về ngày đất nước thống nhất – giá trị vẫn vẹn nguyên sau 51 năm.
Mai Nam (tên thật Nguyễn Hữu Thống, 1931–2016), quê Bắc Ninh, là nghệ sĩ nhiếp ảnh, phóng viên ảnh kỳ cựu của báo Tiền Phong. Ông bắt đầu làm báo từ năm 1953, để lại kho tư liệu hàng nghìn bức ảnh về chiến tranh, lao động sản xuất và đời sống xã hội. Trong sự nghiệp, ông từng ghi lại nhiều khoảnh khắc lịch sử quan trọng, trong đó có hàng trăm bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh.