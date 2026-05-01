Xã hội

Vĩnh Long dự chi 35.800 tỷ đồng, di dời gần 1.700 hộ dân để chống sạt lở

Cảnh Kỳ

TPO - Để phòng, chống sạt lở giai đoạn 5 năm tới, tỉnh Vĩnh Long dự kiến di dời khoảng 1.690 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở và các giải pháp công trình khác, tổng vốn cần gần 35.800 tỷ đồng, từ hỗ trợ trung ương và ngân sách địa phương.

satlo.jpg
Tình hình sạt lở tại Vĩnh Long diễn biến phức tạp.

Thống kê của UBND tỉnh Vĩnh Long cho thấy, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra hơn 900 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 262km. Nguyên nhân sạt lở chủ yếu do biến đổi khí hậu, phù sa giảm, thay đổi dòng chảy và các công trình thượng nguồn sông Mekong. Bên cạnh đó, ý thức phòng, chống sạt lở của người dân và chính quyền địa phương còn hạn chế. Tập quán sinh sống của người dân thường xây dựng nhà cơi nới, lấn chiếm bờ sông, kênh, rạch, việc chất tải làm tăng sụt lún, sạt lở bờ. Tình trạng khai thác cát sông, biển trái phép...

UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá, thời gian qua, một số công trình phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển được xây dựng từ lâu, xuống cấp, hư hỏng. Trong khi đó, để thực hiện các công trình phòng, chống, khắc phục sạt lở cần nguồn kinh phí lớn, nên nhiều công trình chưa được đầu tư. Việc ứng phó, khắc phục sạt lở thường chỉ giải quyết được trước mắt, chưa đảm bảo điều kiện ổn định lâu dài.

Do đó, UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Đề án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển giai đoạn từ nay đến năm 2030. Theo đó, tỉnh Vĩnh Long sẽ quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình, nhà ở tại khu vực ven sông, ven biển.

Vĩnh Long đặt mục tiêu, đến năm 2030, hoàn thành 90% việc di dời các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở (khoảng 1.690 hộ). Tiếp tục xử lý sạt lở tại các khu vực trọng điểm, xung yếu, giảm 30-40% số điểm sạt lở (tổng chiều dài khoảng 110-144km).

Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện để đạt mục tiêu trên trong 5 năm tới cần gần 35.800 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hơn 29.500 tỷ đồng để thực hiện 77 công trình chống sạt lở, phần còn lại từ ngân sách tỉnh và huy động khác.

#sạt lở #Vĩnh Long #đầu tư #phòng chống thiên tai #di dời dân #bờ sông #biển

