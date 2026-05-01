Chiến thắng bị chê cười của Tiêu Chiến

Trang QQ đưa tin mới đây Tiêu Chiến đã giành giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất tại LHP Sinh viên Bắc Kinh với tác phẩm Đắc Nhàn cẩn chế (Tạm dịch: Chế tác nghiêm cẩn của Đắc Nhàn). Trước đó, anh còn giành được giải Nam diễn viên xuất sắc của năm tại Thịnh điển chất lượng phim truyền hình (SMG) do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tổ chức. Do đó, Tiêu Chiến trở thành nam nghệ sĩ đầu tiên thuộc lứa sinh sau 1990 đạt được giải thưởng ở cả mảng điện ảnh và truyền hình.

Trên các trang truyền thông Trung Quốc lại xuất hiện từ khóa: "Tiêu Chiến là sao nam 1990 đầu tiên đoạt cả giải Ảnh đế và Thị đế" (Ảnh đế: Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, Thị đế: Nam chính xuất sắc phim truyền hình dài tập). Nhiều khán giả cho rằng đây là thông tin sai lệch, chủ đề này đã thổi phồng thành tích của Tiêu Chiến, khiến nhiều người hiểu nhầm về giải thưởng mà nam diễn viên đạt được.

Tiêu Chiến giành giải thưởng của LHP nhỏ, nhưng lại PR bản thân là "Ảnh đế" mới của lứa nam diễn viên sinh sau năm 1990 tại Trung Quốc.

Theo QQ, giải thưởng của LHP Sinh viên Bắc Kinh hay của SMG đều là những giải khuyến khích, không có hội đồng giám khảo chính quy, quyết định chiến thắng bằng hình thức bỏ phiếu và mang ý nghĩa khuyến khích các diễn viên đang nỗ lực, thể hiện sự yêu thích của khán giả hơn là công nhận về mặt chuyên môn.

Bên cạnh đó, hệ thống giải thưởng của Trung Quốc phân chia khá rõ, các giải thưởng điện ảnh lớn như Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã (do Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan tổ chức), người chiến thắng mới được gọi là Nam chính xuất sắc nhất/Ảnh đế. Tương tự, ở mảng truyền hình, những giải thưởng lớn như Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan mới được công nhận là giải thưởng mang tính chuyên môn cao, người chiến thắng là Thị đế.

Giải thưởng của Tiêu Chiến giống buổi tổng kết hàng năm của các nền tảng sản xuất phim, đài truyền hình địa phương, có tác dụng khuyến khích nghệ sĩ, nhưng khó có thể đặt ngang hàng với những giải thưởng lớn ở trên.

Việc phía Tiêu Chiến và người hâm mộ "cào bằng" giải thưởng, gọi anh là "Ảnh đế", "Thị đế" bị cho là thổi phồng thành tích. Tiêu Chiến cũng bị chê cười vì giành chiến thắng với phim Đắc Nhàn cẩn chế. Bộ phim thất bại về mặt doanh thu, chỉ đạt 412 triệu NDT, trong khi đó kinh phí sản xuất cũng đã gần 400 triệu NDT.

Theo QQ, việc coi trọng thành tích dẫn tới phóng đại giải thưởng, tạo số liệu ảo là thực trạng đáng buồn của màn ảnh Hoa ngữ. Các nghệ sĩ thổi phồng giải thưởng vì muốn nâng cao địa vị bản thân. Ngay cả các dự án phim như Trục ngọc cũng bị chỉ trích vì làm giả số liệu để tạo hiện tượng "hot" ảo.

Năm 2025, Lưu Diệc Phi thắng giải Nữ diễn viên của năm với phim Câu chuyện hoa hồng, trong buổi lễ trao giải vinh danh phim truyền hình Trung Quốc hàng năm, do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG).

Lưu Diệc Phi chiến thắng trong một giải "thịnh điển" nhưng cũng PR bản thân là "Thị hậu".

Sau khi nhận giải, người hâm mộ Lưu Diệc Phi và phía nữ diễn viên lại tung hô giải thưởng của CMG là "thị hậu", cho rằng giải thưởng này cũng có giá trị ngang với các giải truyền hình lớn danh giá khác như Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, nhưng cô cũng bị công chúng chê cười vì "phông bạt" giải thưởng.

Lý do là buổi lễ trao giải vinh danh phim truyền hình Trung Quốc hàng năm do Tổng Đài Phát thanh và Truyền hình Trung Ương (CMG) tổ chức chỉ là buổi lễ (thịnh điển) được gắn mác "chương trình tạp kỹ, show giải trí", tính chất của nó khác hẳn với Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan, là "lễ trao giải" với quy chế rõ ràng, cơ cấu trao giải khắt khe.