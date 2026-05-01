Văn hóa

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết qua đời

Gia Linh

TPO - Nghệ sĩ Ngọc Tuyết - gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đặc biệt là vai bà Thìn trong phim Người thổi tù và hàng tổng - đã qua đời ở tuổi 88. Sự ra đi của nữ nghệ sĩ để lại nhiều tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và công chúng.

Theo ông Bùi Quang Hải - con trai của nghệ sĩ Ngọc Tuyết, nữ nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 ngày 30/4 sau thời gian điều trị bệnh tai biến. Trước đó, từ tháng 2, nghệ sĩ nhập viện cấp cứu, sức khỏe suy giảm rõ rệt, việc đi lại và giao tiếp gặp nhiều khó khăn dù vẫn giữ được sự tỉnh táo.

Những năm cuối đời, bà sống an yên bên con cháu trong căn nhà gần công viên Thống Nhất (Hà Nội). Ở tuổi ngoài 80, bà vẫn giữ nếp sinh hoạt giản dị: mỗi ngày ra công viên thư giãn, tự tay nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h30 ngày 30/4 sau thời gian điều trị bệnh tai biến.

Nghệ sĩ yêu thích viết lách, thường dành thời gian sáng tác tiểu phẩm hài và làm thơ. Bà còn có niềm đam mê thời trang, tự thiết kế, thêu những họa tiết hoa rực rỡ lên quần áo, túi xách, tạo phong cách riêng tươi trẻ, không trùng lặp.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm. Từ năm 12 tuổi, bà đã hát trên Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời thanh niên, bà tham gia Câu lạc bộ thanh niên Vọng Đức, được tiếp xúc với các nghệ sĩ gạo cội như Doãn Hoàng Giang, Thế Anh, Quý Dương. Bà là một trong những diễn viên đầu tiên của Đoàn kịch nói Hà Nội được tách ra từ đoàn Văn công nhân dân Hà Nội, trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin (1964). Đến thời điểm kháng chiến chống Mỹ, bà tham gia đoàn văn nghệ phục vụ tiền tuyến.

Nghệ sĩ Ngọc Tuyết cùng cố nghệ sĩ Văn Hiệp trong Người thổi tù và hàng tổng.

Sự nghiệp của nghệ sĩ Ngọc Tuyết ghi dấu đậm nét trên cả sân khấu và màn ảnh. Bà từng gây ấn tượng với vai Mẹ Đốp trong vở Mẹ Đốp hay chữ, được biểu diễn hơn 1.000 lần. Trên truyền hình, bà được nhớ tới qua loạt vai diễn sắc sảo, chanh chua nhưng đầy duyên dáng như bà Thìn trong Người thổi tù và hàng tổng, bà Tú trong Lập nghiệp hay các tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần. Đặc biệt, vai bà Thìn - người buôn tạp hóa, cho vay nặng lãi, khôn ngoan và láu lỉnh đã trở thành dấu ấn khó quên.

Ngoài đời, nghệ sĩ được đồng nghiệp và người thân yêu mến bởi sự gần gũi, dí dỏm, thường được gọi thân mật là “U Tuyết” hay “người đàn bà có gương mặt cười”. Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Tuyết khép lại một hành trình nghệ thuật bền bỉ, nhưng những vai diễn sống động cùng tinh thần lạc quan của bà sẽ còn ở lại lâu dài trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Lễ viếng nữ nghệ sĩ bắt đầu từ 9h30 ngày 4/5 tại Nhà tang lễ TP Hà Nội (125 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức từ 10h30 cùng ngày.

#Ngọc Tuyết #diễn viên #nghệ sĩ #bà Thìn #nghệ thuật #phim truyền hình #ký ức

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe