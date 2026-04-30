Có gì mới trong biệt thự cổ của vua Bảo Đại?

Khu di tích lầu Bảo Đại rộng hơn 12 ha, được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học. Từ năm 1940-1945, hoàng đế Bảo Ðại và hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên cái tên lầu Bảo Đại có từ thời đó. Tháng 10/1995, tỉnh Khánh Hòa công nhận khu biệt thự Cầu Đá - lầu Bảo Đại là “di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh”.

Vào năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao hơn 12 ha đất (bao gồm 5 biệt thự cổ, đất di tích lầu Bảo Đại và núi Cảnh Long cùng mặt biển) cho Công ty Khánh Hà thực hiện dự án Bảo Đại resort Nha Trang. Đến năm 2023, chủ đầu tư dự án đã trả lại 5 biệt thự trong khu di tích cho tỉnh Khánh Hòa quản lý và sửa chữa. Hiện Trung tâm quản lý di tích Khánh Hòa đã tiếp nhận các hiện vật, di vật tại 5 căn biệt thự trên để bảo tồn, trùng tu và sửa chữa.