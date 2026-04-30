Văn hóa

Có gì mới trong biệt thự cổ của vua Bảo Đại?

Lữ Hồ

TPO - Sau thời gian dài giao cho doanh nghiệp quản lý để xây dựng khu nghỉ dưỡng, Khu di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long (ở phường Nha Trang, Khánh Hòa) đã chính thức mở cửa trở lại và đón khách tham quan. Từ ngày đầu mở cửa đến nay, khu di tích thu hút nhiều người dân, du khách tìm đến để ngắm cảnh, chụp ảnh và trải nghiệm không gian biệt thự cổ nhìn ra biển.

Từ ngày 27/4, Khu di tích lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long (phường Nha Trang, Khánh Hòa) được Trung tâm quản lý di tích Khánh Hòa mở cửa đón khách trở lại, sau thời gian dài đóng cửa để làm dự án trùng tu.
Khu di tích lầu Bảo Đại gồm 5 căn biệt thự mang tên Nghinh Phong (còn gọi Xương Rồng), Vọng Nguyệt (còn gọi Hoa Sứ), Hoa Giấy, Phượng Vỹ và Cây Bàng mang đậm kiến trúc Pháp, được xây dựng từ năm 1923. Tuy nhiên, hiện chỉ có 2 biệt thự Nghinh Phong và Vọng Nguyệt mở cửa đón khách, 3 biệt thự còn lại vẫn đang được trùng tu và sửa chữa.
Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, những ngày qua có khá đông người dân địa phương, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã có mặt để tham quan, chụp hình tại khu biệt thự cổ nổi tiếng gắn với dấu tích của vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng của triều Nguyễn.
Du khách tham quan không gian phòng khách, phòng ngủ của vua Bảo Đại.
Du khách thích thú chụp hình, ngắm đồ đạc trong phòng vua Bảo Đại.
Không gian xung quanh các biệt thự cổ của lầu Bảo Đại vẫn giữ được vẻ cổ kính với những căn biệt thự mang kiến trúc Pháp.
Cầu thang gỗ trong biệt thự Vọng Nguyệt vẫn nguyên vẹn như xưa.
Nhiều hạng mục cũ đã được dọn dẹp, chỉnh trang sạch sẽ nhưng vẫn giữ nét trầm mặc vốn có. Những hàng cây lớn phủ bóng mát cùng tiếng sóng biển phía dưới tạo nên không gian yên tĩnh, khác biệt với sự nhộn nhịp của trung tâm phố biển.
Khu biệt thự Vọng Nguyệt mang kiến trúc Pháp xưa.
Cây cối xanh tươi xung quanh khu biệt thự Nghinh Phong hướng ra biển.
Từ các ban công và lối đi ven sườn đồi, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát vịnh Nha Trang, cảng Cầu Đá và khu vực biển phía Nam Nha Trang.

Khu di tích lầu Bảo Đại rộng hơn 12 ha, được người Pháp xây dựng trên núi Cảnh Long vào năm 1923 để làm nơi ăn ở cho các nhà hải dương học. Từ năm 1940-1945, hoàng đế Bảo Ðại và hoàng hậu Nam Phương thường đến đây nghỉ dưỡng nên cái tên lầu Bảo Đại có từ thời đó. Tháng 10/1995, tỉnh Khánh Hòa công nhận khu biệt thự Cầu Đá - lầu Bảo Đại là “di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh”.

Vào năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định giao hơn 12 ha đất (bao gồm 5 biệt thự cổ, đất di tích lầu Bảo Đại và núi Cảnh Long cùng mặt biển) cho Công ty Khánh Hà thực hiện dự án Bảo Đại resort Nha Trang. Đến năm 2023, chủ đầu tư dự án đã trả lại 5 biệt thự trong khu di tích cho tỉnh Khánh Hòa quản lý và sửa chữa. Hiện Trung tâm quản lý di tích Khánh Hòa đã tiếp nhận các hiện vật, di vật tại 5 căn biệt thự trên để bảo tồn, trùng tu và sửa chữa.

