Nên đi đâu, xem gì trong 4 ngày nghỉ 30/4-1/5

TPO - Với hàng loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật, Hà Nội trở thành điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Các không gian văn hóa lớn như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám hay hệ thống nhà hát Thủ đô góp phần tạo nên bức tranh sinh động, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của công chúng.

Hấp dẫn điểm đến di sản

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch lớn của cả nước với lượng khách tham quan đông đảo. Những giá trị di sản văn hóa truyền thống vẫn được người dân quan tâm, điểm đến di sản là lựa chọn phù hợp cho kỳ nghỉ lễ.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức mở cửa phục vụ khách tham quan xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Trong kỳ nghỉ, du khách có thể tham quan triển lãm Trời, non, nước do Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một trong những điểm đến đông khách bậc nhất TP Hà Nội trong các kỳ nghỉ lễ.

Đây là dịp để công chúng yêu hội họa được tận mắt chiêm ngưỡng các tác phẩm của cựu hoàng Hàm Nghi, nhân vật có nhiều ảnh hưởng đến lịch sử triều Nguyễn nói riêng và lịch sử nước nhà nói chung.

Trước đó, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu vực Văn Miếu - Quốc Tử đông nghịt người dân và du khách đến tham quan, vãn cảnh. Dòng người đổ về di tích từ sáng sớm, khu vực xin chữ cũng tấp nập.

Cùng với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long là điểm đến khó có thể bỏ qua trong kỳ nghỉ lễ. Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm ảnh tư liệu Âm vang ngày mới với hơn 70 bức ảnh quý, tái hiện một giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc.

Hoàng thành Thăng Long thực hiện triển lãm tư liệu Âm vang ngày mới nhằm thu hút du khách.

Triển lãm giới thiệu hơn 70 bức ảnh tư liệu, khắc họa hành trình của đất nước, từ thời khắc toàn thắng mùa Xuân năm 1975 đến những năm đầu của công cuộc hàn gắn, kiến thiết trong hòa bình. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 28/4 đến 31/5.

Cũng trong kỳ nghỉ lễ, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội thông báo miễn phí phục vụ du khách trải nghiệm chương trình múa rối nước tại Hoàng thành Thăng Long vào hai ngày 2/5 và 3/5. Theo ban tổ chức, đây là cơ hội để khám phá một loại hình nghệ thuật truyền thống độc đáo của Việt Nam ngay giữa không gian di sản thế giới.

Không chỉ có giá trị về mặt di sản, Trung tâm bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội còn trở thành điểm check-in được nhiều bạn trẻ yêu thích nhờ những góc chụp đậm chất cổ kính như Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Cửa Bắc hay Cột cờ Hà Nội.

Lễ hội Đền Kim Liên năm 2026 có nhiều thay đổi.

Nối tiếp mạch văn hóa - di sản, Lễ hội Đền Kim Liên năm 2026 diễn ra ngày 30/4-2/5, hứa hẹn mang đến nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Đền Kim Liên (số 148 phố Kim Hoa) là một trong Thăng Long Tứ Trấn linh thiêng, trấn giữ phía Nam kinh thành xưa. Đền được vua Lê Tương Dực cho xây dựng năm 1509 để thờ Thượng Đẳng tối linh thần Cao Sơn Đại Vương - vị thần có công với nước, được tôn kính là con trai Quốc tổ Lạc Long Quân và Quốc mẫu Âu Cơ.

Lễ hội năm nay được tổ chức trong 3 ngày với quy mô trang trọng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong ngày chính hội là phục dựng Lễ vật cúng Thần - mâm cỗ 7 tầng. Đây là mâm cỗ đặc biệt được hai dòng họ trong làng tự tay chế biến công phu, xếp theo khuôn gỗ hình vuông bao quanh.

Điểm mới của lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào tối 1/5, chú trọng tôn vinh các loại hình nghệ thuật truyền thống với sự biểu diễn chuyên nghiệp của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam.

Sân khấu truyền thống, nhà hát luôn sáng đèn

Thời điểm này, các nhà hát, sân khấu luôn sáng đèn, với nhiều chương trình đa dạng, từ biểu diễn trong nhà hát đến các hoạt động lưu diễn phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng Thủ đô.

Tại Nhà hát Tuổi trẻ, dịp này đơn vị chỉ giới thiệu hai vở diễn Không gia đình và Quân khu Nam Đồng trong suốt 4 ngày nghỉ lễ. Tuy số lượng biểu diễn không nhiều, nhưng hai tác phẩm lại đại diện cho hai thể loại rõ nét: nhạc kịch giàu tính giải trí và chính kịch đậm chất hoài niệm.

Nhạc kịch Không gia đình mang đậm tính giải trí phù hợp cho nhóm khán giả đi cùng gia đình và trẻ em.

Nhạc kịch Không gia đình được chuyển thể từ kiệt tác của Hector Malot, đưa khán giả bước vào hành trình trưởng thành của cậu bé Remi thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và dàn dựng giàu cảm xúc. Tác phẩm không chỉ phù hợp với khán giả nhỏ tuổi mà còn chạm tới những giá trị phổ quát về tình thân và nghị lực sống.

Trong khi đó, Quân khu Nam Đồng lại mang màu sắc trầm lắng hơn, tái hiện không gian khu gia binh giữa lòng Hà Nội thời chiến, nơi những đứa trẻ con nhà lính lớn lên trong thiếu thốn nhưng giàu tình yêu thương và tinh thần sẻ chia. Sự đối lập về phong cách và đề tài giúp hai vở diễn bổ sung cho nhau, tạo nên lựa chọn đa dạng cho khán giả trong kỳ nghỉ.

Vở diễn xoay quanh khu gia binh giữa lòng Hà Nội thời chiến được khán giả yêu thích.

Ở loại hình nghệ thuật tổng hợp, Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến Gala Xiếc và Ảo thuật Ba miền 2026 tại Rạp Xiếc Trung ương, với hàng loạt tiết mục mạo hiểm như đu dây, dây thép, tung hứng hay xiếc thú được dàn dựng công phu.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa xiếc và ảo thuật, tạo nên nhịp điệu dồn dập, giàu tính thị giác, đồng thời lồng ghép yếu tố văn hóa vùng miền trong cách thể hiện. Đây được xem là một trong những lựa chọn giải trí nổi bật, thu hút đông đảo khán giả trong dịp lễ.

Song song với các chương trình tại trung tâm, nhiều đơn vị nghệ thuật công lập cũng đẩy mạnh hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng. Từ tối 30/4, các nhà hát như Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội và Nhà hát múa rối Thăng Long đồng loạt tổ chức các buổi biểu diễn tại nhiều địa phương ngoại thành.

Tối 29/4, Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long mở màn chuỗi hoạt động nghệ thuật bằng chương trình biểu diễn tại Vườn hoa Vạn Xuân. Từ tối 30/4, nhiều đơn vị nghệ thuật của Thủ đô đồng loạt tham gia biểu diễn phục vụ Nhân dân tại các địa bàn cơ sở.

Cụ thể, Nhà hát Cải lương Hà Nội biểu diễn tại xã Nam Phù, Nhà hát Kịch Hà Nội đến xã Tam Hưng, Nhà hát Chèo Hà Nội phục vụ khán giả tại xã Quảng Bị. Trong khi đó, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội và Nhà hát múa rối Thăng Long lần lượt biểu diễn tại xã Hồng Sơn và Yên Xuân, góp phần lan tỏa không khí lễ hội rộng khắp.

Không chỉ dừng ở các sân khấu ngoài trời, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cũng triển khai nhiều hoạt động điện ảnh với 17 buổi chiếu phim lưu động, 14 buổi chiếu tại Rạp 2/9 Sơn Tây cùng một chương trình chiếu phim kết hợp biểu diễn nghệ thuật trong dịp lễ 30/4-1/5.

Có thể thấy, trong dịp nghỉ lễ năm nay, các sân khấu Thủ đô không chỉ duy trì hoạt động biểu diễn mà còn chú trọng cân bằng giữa chất lượng nội dung và độ phủ không gian, đưa văn hóa - nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, du khách.