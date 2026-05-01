Thanh Thúy lăn xả cứu phim, ‘Trùm sò’ cần 80 tỷ đồng mới hòa vốn

TPO - Giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt dịp lễ 30/4, “Trùm sò” hụt hơi tại phòng vé. Trong khi Thanh Thúy trực tiếp xuống rạp kêu gọi khán giả, Đức Thịnh cho rằng phim cần tới 80 tỷ đồng để hòa vốn.

Thanh Thúy lăn xả giữa ‘cơn bão’ phòng vé

Đến ngày 1/5, Trùm sò đạt doanh thu 8,9 tỷ đồng, theo Box Office Vietnam. Riêng trong ngày, phim có 549 suất chiếu, bán 12.571 vé, thu 1,3 tỷ đồng. Con số này khá khiêm tốn nếu đặt trong bối cảnh mùa lễ - thời điểm vàng để bứt tốc doanh thu.

Ra rạp từ 24/4, tác phẩm bị nhận định bỏ lỡ nhịp tăng tốc ban đầu. Thị trường cùng lúc có tới 4 phim mới, khiến suất chiếu bị chia nhỏ. Trong khi đó, hai phim kinh dị là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng và Heo 5 móng đang chiếm ưu thế doanh thu, đẩy Trùm sò vào thế yếu. Dù là phim duy nhất dán nhãn K, dễ tiếp cận khán giả đại chúng, chất lượng chưa tạo được hiệu ứng truyền miệng tích cực.

﻿ Ê-kíp Trùm sò tích cực giao lưu tại rạp với khán giả, nỗ lực cứu phim trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Giữa tình thế bất lợi, Thanh Thúy chọn cách hiếm thấy: trực tiếp “ra trận”. Cô liên tục livestream giao lưu tại rạp, trực tiếp ra quầy bán vé, gặp từng khán giả để kêu gọi ủng hộ. Nữ diễn viên cũng sẵn sàng đối diện những ý kiến chê bai, kể cả nhận xét “phim dở” từ các review trên mạng.

“Tôi muốn đi tới từng người một để nghe cảm nhận về phim, xin những lời nhận xét chân thành nhất. Chê cũng được bởi vì làm chê thì tôi mới biết làm phần 2 Trùm sò sao cho hay hơn. Còn khen thì là lời động viên cho những ngày tháng quay phim cực khổ, mệt mỏi và nắng gió ở Phan Rang”, cô chia sẻ.

Theo Thanh Thúy, bộ phim được ấp ủ gần 7 năm khiến cô dành nhiều tâm huyết và không muốn buông xuôi khi doanh thu chững lại.

Nỗ lực này nhận nhiều sự đồng cảm, khán giả đánh giá cao sự cầu thị và tinh thần làm nghề nghiêm túc của Thanh Thúy. Việc một nhà sản xuất - diễn viên sẵn sàng xuống rạp, lắng nghe phản hồi trực tiếp trong lúc phim thất thế không phải điều phổ biến.

Tuy vậy, bài toán doanh thu vẫn khắc nghiệt. Khi suất chiếu giảm dần và hiệu ứng truyền miệng không đủ mạnh, cơ hội lật ngược tình thế của Trùm sò gần như không nhiều.

‘Phim cần 80 tỷ đồng mới hòa vốn’

Trong cuộc phỏng vấn với Tiền Phong thời điểm ra mắt phim, đạo diễn Đức Thịnh cho rằng anh không phải người quyết định doanh thu nhưng hiểu rõ áp lực. Trùm sò cần khoảng 80 tỷ đồng để hòa vốn. Tuy nhiên, đạo diễn giữ tâm thế bình tĩnh: “Bây giờ, tôi có lo lắng cũng đâu giải quyết được gì. Tôi chỉ còn biết cố gắng mọi cách để tiếp cận khán giả thôi”.

Đạo diễn cũng thẳng thắn nhìn nhận áp lực thị trường. Theo anh, việc chọn thời điểm ra rạp ngày càng khó vì nguồn cung phim tăng mạnh, trong khi quy mô thị trường chưa tương xứng.

“Tôi không có nhiều tiền để đẩy truyền thông cho phim nhưng tôi đặt niềm tin vào khán giả”, anh nói.

Đạo diễn cho biết không có ý định than thở, nhưng thừa nhận hành trình sản xuất nhiều vất vả và vai trò của Thanh Thúy là then chốt để dự án thành hình.

Về câu chuyện thị hiếu, nam đạo diễn cho rằng không ai có thể đại diện cho số đông khán giả để đưa ra kết luận chính xác. Anh cũng nhấn mạnh nếu chạy theo các góp ý về thị trường, đạo diễn có thể đánh mất phong cách riêng.

“Không ai có thể đại diện số đông khán giả để đưa ra những nhận định như vậy. Tôi làm nghề hơn 20 năm, đi diễn rất nhiều, còn chưa dám khẳng định rằng mình hiểu khán giả”, anh chia sẻ.

Tạo hình của Đức Thịnh trong phim Trùm sò.

Với Trùm sò, anh chọn cách dung hòa giữ phong cách cá nhân nhưng bổ sung gương mặt trẻ để tiếp cận khán giả mới. Đức Thịnh cho rằng khen - chê là điều quen thuộc sau hơn 20 năm làm nghề. Anh chọn cách tiếp nhận tỉnh táo, không để ý kiến tiêu cực trên mạng chi phối.

“Chúng ta không thể kiểm soát được những gì người khác nói về mình. Trước đây, có những người chê tôi cũ, hài nhảm. Tôi cũng quạu. Sau này, tôi quan sát thấy nhiều đạo diễn khác cũng bị như vậy. Xu thế chung trên mạng, thích chê người này người kia như vậy. Tôi thử click vào những tài khoản đó là nick ảo, không avatar. Khán giả mà đi coi phim thật, họ ít comment. Ví dụ, họ coi về thấy phim dở hoặc hay thì chia sẻ với bạn bè, người thân trong nhà chứ không ai lên mạng bình luận. Tôi không để những bình luận trên mạng ảnh hưởng tới cuộc sống của mình”, anh chia sẻ.