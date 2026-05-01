Hơn 700m dây cáp camera trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị cắt trộm

Thái Lâm

TPO - Hơn 700m dây cáp điện thuộc hệ thống camera giám sát trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng vừa bị kẻ gian cắt trộm ngay trong khu vực hàng rào bảo vệ.

Ngày 1/5, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ cắt trộm hơn 700m dây cáp điện thuộc hệ thống giám sát trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Viện kiểm sát cùng Công an Lâm Đồng kiểm tra hiện trường.

Trước đó, ngày 25/4, Công an xã Lương Sơn tiếp nhận trình báo của Công ty CP Công nghệ viễn thông ECLCOM về việc hệ thống camera giám sát tại khu vực từ Km177+400 đến Km178+100 (thôn Tân Hòa, xã Lương Sơn) bị kẻ gian cắt trộm hơn 700m dây cáp điện. Toàn bộ số dây cáp bị lấy nằm trong phạm vi hàng rào bảo vệ của tuyến cao tốc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Lương Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và làm rõ phương thức gây án.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định T.M.Q. (SN 1995, trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Làm việc với công an, Q. khai đã cùng một đối tượng khác cắt trộm dây cáp điện trên tuyến cao tốc vào thời điểm trước đó.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

