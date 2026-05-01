Người lính

Iran yêu cầu sáu quốc gia Ả Rập bồi thường

Quỳnh Như

TPO - Iran đề nghị sáu quốc gia Ả Rập vùng Vịnh phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại, cáo buộc các nước này đã tạo điều kiện trong cuộc tấn công quân sự do Mỹ và Israel tiến hành nhằm vào Tehran.

Đại sứ kiêm đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani, vừa tái khẳng định lập trường yêu cầu các quốc gia liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào Iran phải chịu trách nhiệm trước luật pháp quốc tế.

Trong thư gửi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an hôm thứ Năm (30/4), ông Iravani cáo buộc sáu quốc gia Ả Rập gồm: Qatar, Bahrain, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Jordan có vai trò trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

"Iran một lần nữa khẳng định tất cả các quốc gia có hành vi sai trái, tham gia hoặc tạo điều kiện cho hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm", ông Iravani nhấn mạnh.

Di ảnh các nạn nhân thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào một tòa nhà dân cư tại Tehran.

Đại diện Iran cho rằng các quốc gia ven Vịnh Ba Tư có nghĩa vụ bồi thường đầy đủ, bao gồm cả thiệt hại vật chất và tinh thần phát sinh từ các hành vi bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Iravani cũng chỉ trích Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vì chưa có phản ứng phù hợp trước việc sử dụng vũ lực mà Tehran cho là "bất hợp pháp", đồng thời cảnh báo điều này có thể đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

Quan chức này kiên quyết bác bỏ những cáo buộc chống Iran do sáu quốc gia Ả Rập đưa ra, cho rằng Tehran mới là bên chịu thiệt hại nặng nề với hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn công trình bị phá hủy.

Đại sứ Iran lập luận rằng, ngay cả khi các nước nói trên phủ nhận việc các cuộc tấn công được phát động từ lãnh thổ của họ, điều đó vẫn không loại trừ khả năng các cơ sở quân sự tại đây đã bị sử dụng cho chiến dịch quân sự.

Ông Iravani lưu ý rằng, việc Hội đồng Bảo an không công nhận quyền tự vệ chính đáng của Iran không làm mất đi quyền tự vệ vốn có của quốc gia này theo luật quốc tế chung, nhấn mạnh Tehran sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền của mình.

Press TV
#Iran #quốc gia Ả Rập #bồi thường #tấn công #Luật pháp quốc tế #Liên Hợp Quốc #chủ quyền #xung đột #Mỹ #Trung Đông

