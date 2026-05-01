Đà Nẵng: Ô tô bốc cháy ở cây xăng, hai người tử vong

TPO - Ô tô khi dừng đổ xăng thì bất ngờ bốc cháy vùn vụt, ngọn lửa bao trùm xe khiến hai người bên trong tử vong.

Vụ việc trên xảy ra vào lúc 15h30 ngày 1/5, tại cây xăng dầu số 90, thôn Tú Cẩm (xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng).

Chiếc ô tô bị lửa thiêu rụi phần sau.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô mang BKS 92A-26XXX do anh D.A. (24 tuổi, trú tại tổ 11, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền, TP. Đà Nẵng) điều khiển vào cây xăng đổ xăng. Bất ngờ ngọn lửa bốc cháy từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin.

Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng và người dân đã nhanh chóng nỗ lực dập lửa. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa mới được khống chế. Tuy nhiên, hai người ngồi sau xe ô là T.H.T. (17 tuổi, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và D.A.K. (14 tuổi, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền) tử vong.

Cây xăng nơi xảy ra vụ cháy xe làm 2 người tử vong.

Xe ô tô bị thiêu rụi phần sau, 1 trụ bơm xăng cũng bị cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.