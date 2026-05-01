Phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trôi dạt trên vịnh Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ trên bãi biển Nha Trang, lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một người đàn ông nước ngoài trôi cách bờ khoảng 70m, sau đó đưa vào bờ và bàn giao cho công an.

Chiều 1/5, Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tung tích và danh tính một thi thể nam giới nước ngoài được phát hiện trôi dạt trên vịnh Nha Trang.

Khu vực thi thể người đàn ông nước ngoài được đưa vào bờ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13h45 cùng ngày, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực bãi biển trước quán cà phê Bốn Mùa (đường Trần Phú, phường Nha Trang), lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên biển, cách phao an toàn khoảng 70m. Ngay sau đó, các nhân viên cứu hộ đã tiếp cận, đưa thi thể vào bờ và báo cho cơ quan chức năng địa phương.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân mặc quần dài màu đen, áo phông trắng, trong túi quần có một bao thuốc lá. Thi thể đã được bàn giao cho cơ quan công an để khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong và truy tìm danh tính.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Nha Trang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.

#vịnh Nha Trang #nước ngoài #thi thể #tử vong

