Vì sao hơn 250 tấn ngao chết trắng bãi ở Hà Tĩnh?

TPO - Hàng chục hecta ngao nuôi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) chết trắng bãi, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân không phải do dịch bệnh nguy hiểm mà xuất phát từ mật độ nuôi dày, môi trường suy giảm và tác động bất lợi của thời tiết.

Ngày 30/4, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) cho biết, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc (Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam) đã có báo cáo sơ bộ về nguyên nhân hiện tượng ngao nuôi chết hàng loạt tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ.

Kết quả phân tích mẫu cho thấy, hiện tượng ngao chết không liên quan đến các tác nhân vi khuẩn gây bệnh phổ biến như Perkinsus olseni, Perkinsus marinus; đồng thời, không phát hiện tảo độc trong môi trường nước tại khu vực nuôi.

Theo cơ quan chuyên môn, nguyên nhân chính được xác định là do tổ hợp nhiều yếu tố bất lợi trong quá trình nuôi và điều kiện tự nhiên. Cụ thể, mật độ nuôi tại nhiều khu vực lên tới 800-1.000 con/m², cao gấp 3-7 lần so với khuyến cáo, dẫn đến cạnh tranh gay gắt về nguồn thức ăn, oxy và không gian sinh trưởng.

Ngao chết trắng bãi tại Hà Tĩnh.

Bên cạnh đó, nhiều bãi nuôi đã được sử dụng liên tục trong thời gian dài nhưng không có thời gian gián đoạn để cải tạo, khiến chất lượng nền đáy suy giảm. Cùng với đó, diễn biến thời tiết cực đoan trong giai đoạn giao mùa từ nắng nóng chuyển sang mưa, nhiệt độ thay đổi đột ngột đã tạo áp lực cộng hưởng, làm ngao suy yếu và chết hàng loạt.

Trước đó, như đã đưa tin, tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tình trạng ngao chết bắt đầu xuất hiện cách đây khoảng một tuần. Ban đầu hiện tượng chỉ xảy ra rải rác, nhưng sau đó nhanh chóng lan rộng trên diện tích lớn, khiến người dân không kịp trở tay.

Khi thủy triều rút, những bãi nuôi vốn là nguồn sinh kế chính của người dân phủ trắng bởi lớp vỏ ngao chết dày đặc. Phần thịt bên trong đã phân hủy, bốc mùi nồng, chỉ còn lại lớp vỏ lẫn trong bùn cát.

Ông Nguyễn Văn Anh (66 tuổi, trú xã Mai Phụ) là một trong những hộ chịu thiệt hại nặng nề, với khoảng 70% diện tích nuôi bị ảnh hưởng. Gia đình ông có 2,6 ha nuôi ngao, nhưng chỉ trong vòng 5 ngày gần đây, ngao chết hàng loạt.

“Chưa bao giờ thấy ngao chết nhanh và nhiều như vậy, nhìn bãi nuôi trắng xóa mà xót lắm…”, ông Anh chia sẻ.

Số lượng ngao chết dày đặc.

Không chỉ riêng gia đình ông Anh, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng rơi vào cảnh tương tự, khi toàn bộ công sức, vốn liếng tích góp đứng trước nguy cơ mất trắng.

Theo báo cáo của UBND xã Mai Phụ, từ ngày 19 đến 25/4/2026, trên địa bàn có 47 ha ngao nuôi của 24 hộ dân bị thiệt hại, tỷ lệ chết từ 30-70%, ước tính sản lượng thiệt hại khoảng 250 tấn.

Hiện ngành chuyên môn đang tiếp tục theo dõi diễn biến môi trường, đồng thời khuyến cáo người dân giảm mật độ nuôi, cải tạo bãi nuôi và chủ động các biện pháp ứng phó với biến động thời tiết nhằm hạn chế thiệt hại trong thời gian tới.