Xã hội

LÂM ĐỒNG:

Hai anh em bị sóng biển cuốn ra xa, một người tử vong

Thái Lâm

TPO - Đang tắm biển cùng anh trai tại Mũi Né, thiếu niên 16 tuổi bất ngờ bị sóng cuốn mất tích, rồi tử vong sau đó.

Ngày 1/5, tại bãi biển phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ đuối nước khiến một thiếu niên tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, anh N.T.D. (SN 2009, trú TPHCM) cùng anh trai xuống tắm biển. Trong lúc tắm, cả hai bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ.

img-2727.jpg
Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Phát hiện sự việc, một du khách đã kịp thời bơi ra ứng cứu và đưa người anh vào bờ an toàn. Riêng D. bị sóng cuốn mất tích.

Sau đó, người dân địa phương nhanh chóng huy động mô tô nước tổ chức tìm kiếm. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân được phát hiện trôi dạt vào khu vực gần bờ.

Anh D. được đưa lên bờ sơ cứu tại chỗ, sau đó chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo người nhà, nạn nhân cùng gia đình từ TPHCM đến Mũi Né du lịch và lưu trú tại một villa trên địa bàn.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc và hoàn tất thủ tục theo quy định. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

#sóng cuốn #vùng biển Mũi Né #Lâm Đồng #Đuối nước #tử vong

