61 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ 1/5

TPO - Ngày 1/5, toàn quốc ghi nhận 48 vụ tai nạn giao thông, làm chết 24 người, bị thương 37 người. So với ngày 1/5/2025, giảm 22 vụ, giảm 15 người chết, giảm 16 người bị thương.

Cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn tài xế.

Ngày 1/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên các tuyến đường bộ xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 37 người; đường sắt xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người.

Cùng ngày, công an các địa phương phát hiện 13.760 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 12.317 trường hợp; tạm giữ 55 xe ô tô, 3.459 xe mô tô, 308 phương tiện khác. Đồng thời tước 415 GPLX các loại; trừ điểm GPLX 1.995 trường hợp.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 3.118 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.905 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 41 trường hợp; quá khổ giới hạn 11 trường hợp; tự ý cải tạo phương tiện 3 trường hợp; chở quá số người quy định 109 trường hợp; đón trả khách không đúng nơi quy định 6 trường hợp; sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện 88 trường hợp; vi phạm ma túy 3 trường hợp.

Bên cạnh đó, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, phát hiện 427 trường hợp vi phạm, lập biên bản 48 trường hợp, tước GPLX 1 trường hợp; trừ điểm GPLX 15 trường hợp; gửi thông báo vi phạm 379 trường hợp.

Trên các tuyến đường thủy, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện lập biên bản xử lý 187 trường hợp vi phạm; đường sắt kiểm tra, phát hiện lập biên bản xử lý 94 trường hợp vi phạm.