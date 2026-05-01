Việt Nam lên tiếng về báo cáo quyền sở hữu trí tuệ của Mỹ

Bình Giang

TPO - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ xác định Việt Nam là “quốc gia nước ngoài ưu tiên” trong Báo cáo đánh giá thường niên về tình hình bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn cầu.

pham-thu-hang.jpg
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa

Trong tuyên bố đưa ra ngày 1/5, bà Phạm Thu Hằng khẳng định, thời gian qua Việt Nam luôn hết sức nỗ lực trong bảo vệ sở hữu trí tuệ, cả trong hoàn thiện hệ thống quy định, nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường hợp tác quốc tế với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Mỹ và nhiều nước khác; kiên quyết chống, xử lý nghiêm các vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây vừa là ưu tiên cao, vừa là chủ trương, chính sách xuyên suốt của Việt Nam nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và chuyển đổi mô hình tăng trưởng lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính.

“Chúng tôi đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ.

Bà Hằng cho biết, Việt Nam đang hợp tác rất tích cực, hiệu quả với Mỹ trong lĩnh vực này, sẵn sàng chia sẻ thông tin, làm rõ các chính sách, quy định của Việt Nam và cho rằng hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý thỏa đáng những khác biệt, vì lợi ích hai nước và hướng tới xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế, thương mại ổn định, cân bằng, bền vững.

