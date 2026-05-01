Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

TPO - Chiều 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 1-3/5, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đón Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam vừa hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo mới, thể hiện sự coi trọng của Chính phủ Nhật Bản và cá nhân Thủ tướng Takaichi Sanae đối với Việt Nam, đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, để nhìn lại những thành tựu mà hai nước đạt được trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện thời gian qua, cũng như xác định phương hướng hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh kinh tế, năng lượng và đổi mới sáng tạo… trong thời gian tới.

Thủ tướng Takaichi Sanae dự kiến cũng sẽ có bài phát biểu về thông điệp chính sách tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thủ tướng Takaichi Sanae bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Hợp tác địa phương, phát triển nguồn nhân lực, văn hoá và giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng mật thiết và hiệu quả.

Nhật Bản là nước tài trợ ODA và là đối tác hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư số 3, đối tác du lịch và thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Nhật Bản luôn tăng trưởng ổn định, cân bằng, đạt khoảng 52 tỷ USD năm 2025.

Tính lũy kế đến cuối tháng 1 năm nay, Nhật Bản có 5.722 dự án đầu tư có hiệu lực tại Việt Nam với tổng mức đầu tư đạt 78,9 tỷ USD, đứng thứ 3/153 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Nhật Bản là nước cung cấp vốn vay bằng đồng Yen cho Việt Nam lớn nhất, tổng giá trị vay tính đến hết năm tài khóa 2025 là khoảng 2.550 tỷ Yen (hơn 23 tỷ USD), chiếm hơn 26% tổng vốn ký kết vay nước ngoài của Chính phủ.

Hợp tác trong các lĩnh vực khác diễn ra sôi động và đạt nhiều kết quả nổi bật.