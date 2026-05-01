Gia tăng số ca nhập viện nghi ngộ độc ở Quảng Trị

TPO - Sau khi hàng chục người, chủ yếu là học sinh, nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm tại xã Tân Lập (địa bàn huyện Hướng Hoá cũ, Quảng Trị), Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản yêu cầu ngành y tế địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Bệnh nhân chủ yếu là học sinh

Ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang điều trị cho nhiều bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như sốt cao, đau bụng quặn, tiêu chảy nhiều lần, nôn mửa và mất nước.

Hàng chục người nhập viện sau khi ăn bánh mì.

Theo thống kê, từ khoảng 6 giờ 30 phút ngày 29/4 đến 15 giờ ngày 1/5, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 64 trường hợp nhập viện. Trong đó, đa số bệnh nhân ở độ tuổi từ 11 đến 15, chủ yếu là học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc. Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất 28 tháng, lớn tuổi nhất 87 tuổi.

Các bệnh nhân cho biết trước đó đã ăn bánh mì mua từ một tiệm tại thôn Tân Sơn (xã Tân Lập). Ngoài học sinh, còn có một số người dân tại các thôn Tân Sơn, Tân Tài, Ra Ty, Pa Xía, Của cũng có triệu chứng tương tự.

Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Truyền nhiễm. Theo đại diện bệnh viện, sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, chưa ghi nhận ca nặng phải chuyển tuyến, tuy nhiên nhiều trường hợp vẫn còn sốt cao, đau bụng và tiêu chảy kéo dài.

Đến chiều cùng ngày, đã có 1 bệnh nhân được xuất viện, còn lại 63 trường hợp tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cục An toàn thực phẩm chỉ đạo khẩn

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, UBND xã Tân Lập đã tổ chức họp khẩn, cử lực lượng đến bệnh viện thăm hỏi, đồng thời phối hợp với ngành y tế và công an triển khai các biện pháp ứng phó.

Lãnh đạo địa phương thăm hỏi các bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại các địa điểm nghi ngờ, khoanh vùng nguy cơ và rà soát các trường hợp có liên quan. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với nhà trường, đến từng hộ gia đình học sinh để nắm tình hình, theo dõi sức khỏe và phát hiện thêm ca nghi nhiễm.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý.

Cụ thể, Cục đề nghị tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Đồng thời, tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Cơ quan này cũng yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả điều tra để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực thức ăn đường phố; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Cục An toàn thực phẩm nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, đồng thời yêu cầu địa phương theo dõi sát diễn biến vụ việc, báo cáo kịp thời và chủ động cung cấp thông tin chính thống tới người dân.