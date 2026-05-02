Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump không hài lòng với đề xuất mới của Iran, dọa leo thang quân sự

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không hài lòng với đề xuất đàm phán mới nhất của Iran nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời để ngỏ khả năng leo thang quân sự nếu không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh hai bên vẫn tiếp tục thương lượng qua điện thoại.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng hôm 1/5, Tổng thống Donald Trump cho biết ông không hài lòng với đề xuất mới nhất của Iran nhằm chấm dứt xung đột, dù thừa nhận hai bên vẫn đang duy trì đối thoại.

"Họ muốn đạt được thỏa thuận... Tôi không hài lòng với điều đó", Tổng thống Mỹ Trump nói, song không nêu rõ điểm cụ thể khiến Washington không thể chấp nhận.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ nghi ngờ về khả năng Tehran đạt được đồng thuận nội bộ, cho rằng ban lãnh đạo Iran đang bị chia rẽ thành nhiều nhóm và thiếu sự phối hợp. Theo ông, dù tất cả đều muốn đạt thỏa thuận, nhưng quá trình này đang rơi vào tình trạng "rối bời".

Trong phát biểu trước giới truyền thông, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Mỹ và Iran vẫn đang đàm phán qua điện thoại. Ông Trump đã rút phái đoàn dự kiến ​​đến Islamabad vào cuối tuần trước vì cho rằng thời gian đàm phán quá dài mà vẫn chưa đạt được kết quả như kỳ vọng.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận hạt nhân Iran mới nhất đã được thảo luận chưa, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Iran vẫn chưa thể đi đến kết luận.

"Đây rất có thể là điểm mấu chốt, vì chúng tôi đã thảo luận về ý tưởng rằng sẽ có một lệnh ngừng bắn, eo biển Hormuz được mở trở lại, lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, và sau đó, tại một thời điểm nào đó, Iran sẽ nói về chương trình vũ khí hạt nhân của mình, đó là vấn đề trọng tâm mà Nhà Trắng đang quan tâm", ông lưu ý.

Tổng thống Trump nhấn mạnh lập trường nhất quán rằng Iran "không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đó phải là một trong những yếu tố cần cân nhắc hàng đầu".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly cũng từ chối tiết lộ chi tiết các cuộc đàm phán, song khẳng định Mỹ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đảm bảo an ninh quốc gia cả trong ngắn hạn và dài hạn.

"Chúng tôi không tiết lộ chi tiết các cuộc đàm phán ngoại giao riêng tư. Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, và các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục để đảm bảo an ninh quốc gia ngắn hạn và dài hạn của Mỹ", bà cho biết.

Các lựa chọn của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump cho biết các lựa chọn của ông đối với Iran chỉ gói gọn trong hai phương án: Leo thang quân sự quy mô lớn hoặc đạt được một thỏa thuận.

“Có nhiều lựa chọn. Chúng ta có muốn sử dụng sức mạnh quân sự để phá huỷ hoàn toàn không, hay muốn đàm phán? Đó là những lựa chọn,” Tổng thống Mỹ Trump nói, đồng thời cho biết ông đã nhận được bản báo cáo cập nhật về các phương án quân sự mới nhất từ Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh ông không muốn tái khởi động chiến dịch không kích vì lý do nhân đạo, nhưng không loại trừ khả năng này nếu đàm phán thất bại.

CNN
Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe