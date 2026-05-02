Người đàn ông bị bạn nhậu tìm đến nhà đâm tử vong

Thái Lâm

TPO - Từ mâu thuẫn phát sinh sau cuộc nhậu, một người đàn ông ở Lâm Đồng bị đâm tử vong tại nhà riêng.

Tối 1/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thôn Minh Thành, xã Hàm Thuận Nam.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh L.T.H. (SN 1995) cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại nhà Trần Ngọc Thành (SN 1993, cùng thôn Minh Thành). Sau cuộc nhậu, anh H. trở về nhà.

Khu vực nạn nhân bị đâm tử vong.

Một lúc sau, Thành tìm đến nhà anh H. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Thành dùng dao đâm anh H. khiến nạn nhân gục tại vườn thanh long phía sau nhà.

Anh H. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi gây án, Thành đã đến cơ quan công an trình diện.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Thuận Nam nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, ghi nhận thông tin ban đầu, điều tra vụ việc.

