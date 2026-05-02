Mỹ rút 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức

TPO - Lầu Năm Góc thông báo sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức, trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về sự chia rẽ trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo Reuters, Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ đang đồn trú tại Đức, một trong những đồng minh quan trọng nhất của Tổ chức Hiệp ước bắc Đại Tây Dương ở châu Âu.

“Bộ trưởng Chiến tranh đã ra lệnh rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi nước Đức”, phát ngôn viên chính của Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết trong một tuyên bố. Theo ông, quyết định này được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình lực lượng của Bộ Chiến tranh Mỹ tại châu Âu, nhằm đáp ứng các yêu cầu và điều kiện thực tế tại chiến trường. Theo kế hoạch, quá trình rút quân sẽ hoàn tất trong vòng 6-12 tháng tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Tổng thống Donald Trump và các đồng minh châu Âu liên quan đến cách tiếp cận cuộc chiến với Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thăm binh sĩ tại Căn cứ Không quân Ramstein, Đức, tháng 4/2025.

Trước đó, ông Trump được cho là đã đe dọa rút quân sau cuộc tranh cãi với Thủ tướng Friedrich Merz, người nói Iran đang "làm bẽ mặt" Mỹ trong các cuộc đàm phán và cho rằng Washington chưa có chiến lược rõ ràng để chấm dứt xung đột.

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc (giấu tên) nhận định những phát biểu từ phía Đức là "không phù hợp và không hữu ích", đồng thời khẳng định phản ứng của Tổng thống Trump là "chính đáng".

"Tổng thống đang phản ứng một cách chính đáng trước những phát ngôn này," vị quan chức cho biết.

Hiện Đức là nơi đồn trú của khoảng 36.000 binh sĩ Mỹ - nhiều nhất tại châu Âu. Sau đợt rút quân này, số lượng binh sĩ Mỹ tại khu vực dự kiến sẽ quay về mức trước năm 2022, thời điểm cựu Tổng thống Joe Biden tăng cường hiện diện quân sự sau khi xảy ra xung đột tại Ukraine.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC), Tính đến tháng 12/2025, có 36.436 quân nhân Mỹ đang tại ngũ đóng quân thường trực ở Đức.

Giới chức Mỹ cho biết quyết định này cũng phản ánh định hướng của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy châu Âu tự đảm nhận vai trò lớn hơn về an ninh khu vực, thay vì phụ thuộc vào Washington.

Tuy nhiên, động thái rút quân cũng được xem là tín hiệu cứng rắn của ông Trump đối với các đồng minh bị cho là không đồng thuận với chính sách của Mỹ.

