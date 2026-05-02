Tưng bừng khuyến mãi đại lễ: Nơi ‘cháy’ hàng, chỗ đìu hiu

TPO - Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các trung tâm thương mại tại TPHCM đồng loạt tung khuyến mãi sâu, băng-rôn treo đỏ rực từ sảnh vào đến từng gian hàng. Tuy nhiên sức mua phân hóa rõ: hàng giá rẻ hút khách, trong khi nhiều thương hiệu lớn lại trầm lắng hơn do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Ngày 2/5, tại nhiều trung tâm thương mại lớn như Vincom, Aeon, Vạn Hạnh Mall… không khí rất sôi động do vẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Người dân, du khách nhộn nhịp đến đây vui chơi, ăn uống, tham quan mua sắm.

Khuyến mãi tràn ngập dịp đại lễ

Mừng đại lễ 30/4, đa số các quầy hàng đều có những chương trình giảm giá hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng. Từ lối vào đến các tầng, băng-rôn khuyến mãi giăng kín với sắc đỏ nổi bật. Nhiều gian hàng thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm… giảm giá tới 50%, bán đồng giá thu hút sự quan tâm của các “tín đồ” săn sale.

Tại khu vực bán hàng đồng giá trong trung tâm thương mại (phường An Lạc), cả nghìn sản phẩm từ áo thun, đầm, quần jean đến túi xách được xếp ngay ngắn trên kệ với mức giá 50.000 đồng, 60.000 đồng/món. Khu vực này gần như lúc nào cũng đông kín người, chủ yếu là các bạn trẻ và nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ để săn sale.

Hàng nghìn sản phẩm giảm giá lên tới 50%

Thời trang đồng giá 50.000 đồng, 60.000 đồng hút khách

Chị Thanh (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết, chỉ với vài trăm nghìn đồng, chị đã chọn được nhiều món đồ ưng ý. Theo chị Thanh, mua hàng giảm giá ở trung tâm thương mại tạo cảm giác yên tâm hơn so với hàng trôi nổi ngoài vỉa hè. “Có phòng thử đồ, có điều hòa mát mẻ, mình thoải mái lựa chọn. Giá lại mềm nên mua cũng không phải đắn đo nhiều” - chị Thanh nói.

Không chỉ giới trẻ, nhiều gia đình cũng tận dụng dịp này để mua sắm. Anh Hùng (ngụ phường Thủ Đức) khoe, vừa “chốt đơn” hai bộ đồ công sở và một đôi giày thể thao với tổng chi phí chỉ hơn 300.000 đồng chút xíu. “Bình thường giá mấy món này không dưới một triệu đồng. Dịp lễ giảm sâu nên tranh thủ mua luôn, vừa tiết kiệm vừa thay đổi tủ đồ” - anh Hùng hào hứng.

Kinh tế khó khăn, người tiêu dùng ngày càng thắt chặt chi tiêu

Ở một góc khác, chị Mai Anh (công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình) cùng nhóm bạn chọn mua quần áo mới. Chị cho biết thu nhập không cao nên ưu tiên những sản phẩm giá rẻ, dễ mặc. “Một chiếc áo chỉ vài chục nghìn đồng, mua hai ba cái vẫn rẻ hơn một món hàng hiệu. Tụi tôi chọn kiểu đơn giản, mặc đi làm là được” – chị bộc bạch.

Tuy nhiên, trái ngược với cảnh nhộn nhịp tại các quầy hàng giá mềm, nhiều cửa hiệu thương hiệu lớn lại rơi vào tình trạng thưa vắng khách. Dù treo bảng giảm giá 30 – 50%, thậm chí cao hơn nhưng lượng người ghé xem khá ít.

Thời trang cao cấp có nhiều khuyến mãi dịp đại lễ

Tại một showroom thời trang nữ tại trung tâm thương mại (phường Hòa Hưng) có chương trình giảm giá 30%, nhân viên cho biết lượng khách đến mua sắm dịp lễ tại cửa hàng không tăng nhiều so với ngày thường.

Chị Bảo Châu (ngụ phường Vườn Lài) cho rằng, mức giảm sâu của các thương hiệu lớn chưa đủ hấp dẫn. “Một chiếc đầm giảm 50% nhưng vẫn hơn 1,2 triệu đồng. Với số tiền đó, tôi có thể mua được vài bộ đồ ở quầy đồng giá. Giờ tiêu chí của tôi là mua được nhiều hơn với chi phí thấp hơn” - chị Châu chia sẻ.

Nhiều nơi còn giảm giá tận 70%

Một chủ gian hàng giày dép thừa nhận, doanh thu dịp lễ tăng chủ yếu nhờ các sản phẩm giá thấp. “Khách hàng hiện tại rất cân nhắc. Họ hỏi kỹ về giá, so sánh nhiều nơi rồi mới mua. Những mặt hàng vài trăm nghìn đồng trở xuống bán rất chạy, còn hàng cao cấp thì chậm hơn hẳn” - người này nói.

Theo nhiều chuyên gia bán lẻ, sức mua phân hóa trong mùa khuyến mãi phản ánh rõ tâm lý tiêu dùng hiện nay. Sau thời gian kinh tế biến động, người dân có xu hướng ưu tiên các sản phẩm thiết yếu, giá hợp lý thay vì chi tiêu mạnh cho hàng hiệu như trước. Vì vậy, đối với doanh nghiệp cần cung cấp nhiều biến thể sản phẩm với mức giá khác nhau để có thể thu hút nhiều khách hàng hơn.