'Trốn nóng' trong siêu thị, sức mua tăng nhiệt dịp nghỉ lễ

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày giữa nắng nóng đã khiến lượng khách đổ về các siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM tăng vọt. Không chỉ mua sắm, nhiều gia đình chọn đây là điểm đến “trốn nóng” kết hợp ăn uống, vui chơi, khiến không khí tiêu dùng trở nên sôi động.

Ghi nhận trong ngày 1/5, tại các siêu thị lớn tại TPHCM, lượng khách tăng mạnh so với ngày thường. Ngay từ lúc mở cửa, các khu vực thực phẩm tươi sống, quầy đồ ăn chế biến sẵn và khu ẩm thực đã tấp nập người chọn mua. Những xe đẩy hàng nhanh chóng được lấp đầy bởi đủ loại thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo phục vụ cho các chuyến dã ngoại, tụ họp gia đình.

Chị Gia Hân (ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) tranh thủ đưa cả nhà vào siêu thị từ sớm trước khi di chuyển đến Thảo Cầm Viên. Tay xách giỏ đầy bánh mì, nem chả, nước uống… chị Hân nói rằng việc chuẩn bị đồ ăn sẵn trong siêu thị vừa tiện lợi, vừa yên tâm về chất lượng.

“Dịp lễ đi chơi đông người, mua đồ ở ngoài nhiều khi không kiểm soát được nguồn gốc. Trong siêu thị có khuyến mãi mà hàng hóa lại đảm bảo nên tôi chọn mua ở đây cho cả gia đình” - chị Hân nói.

Không chỉ mua sắm, nhiều gia đình còn coi trung tâm thương mại là điểm vui chơi trọn gói trong ngày lễ. Anh Nguyễn Hào (ngụ phường Bình Tân) đưa vợ con đến một trung tâm thương mại lớn từ sáng sớm và gần như dành trọn cả ngày tại đây.

Theo anh, thời tiết nắng nóng khiến việc di chuyển ngoài trời trở nên mệt mỏi, đặc biệt với trẻ nhỏ. “Vào trung tâm thương mại thì có đủ thứ, từ ăn uống, mua sắm đến xem phim, khu vui chơi. Không cần đi nhiều nơi mà vẫn có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ” - anh Hào bộc bạch.

Sức mua tăng mạnh còn bởi sự tiếp sức của hàng loạt chương trình khuyến mãi. Từ nay đến giữa tháng 5, hệ thống Co.opmart tung ra chương trình khuyến mãi với hơn 10.000 mặt hàng thiết yếu với mức giảm giá sâu tới 50%. Các chương trình combo tiết kiệm, ưu đãi theo số lượng hay giảm giá đặc biệt cho sản phẩm thứ hai, thứ tư… giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn linh hoạt trong chi tiêu.

Khu vực thực phẩm tiếp tục là điểm nóng khi nhu cầu tích trữ, tổ chức ăn uống tại nhà tăng cao. Các mặt hàng tươi sống như thịt, cá, trứng, rau củ đạt chuẩn VietGAP được giảm giá luân phiên, thậm chí áp dụng chương trình mua 2 tính tiền 1. Song song đó, các sản phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, nước giải khát hay kem lạnh cũng đồng loạt giảm giá sâu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tức thời trong những ngày nghỉ.

Chị Minh Thư (nhân viên văn phòng, ở phường Vườn Lài) cho biết, thay vì ra ngoài ăn uống đông đúc, chị chọn mua thực phẩm chế biến sẵn trong siêu thị để tổ chức tiệc tại gia.

“Thực phẩm chế biến sẵn trong siêu thị vừa ngon, hợp khẩu vị, đảm bảo an toàn thực phẩm và đặc biệt giá cả rất phải chăng. Chúng tôi mua nhiều món theo sở thích của từng thành viên để bày tiệc ăn lễ ngay trong nhà. Ai cũng có món yêu thích mà đỡ phải tốn công nấu nướng, mọi người cùng quây quần trò chuyện, bày trò chơi... Tình cảm gia đình thêm gắn kết” - chị Thư chia sẻ.

Theo đại diện một số hệ thống bán lẻ, lượng khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ, đặc biệt ở các khung giờ trưa và chiều – thời điểm nắng nóng cao điểm. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao, nhiều siêu thị đã chủ động kéo dài thời gian hoạt động, bổ sung nhân sự tại các quầy thu ngân, khu thực phẩm tươi sống và tăng cường nguồn cung hàng hóa thiết yếu.

