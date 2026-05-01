Lưu ý quan trọng về quyết toán, khai thuế ngay sau nghỉ lễ 30/4-1/5

TPO - Ngay sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, ngày 4/5 là hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế quý I. Người chậm nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày/số tiền thuế chậm nộp.

Cơ quan thuế tại các địa phương liên tục thông báo tới doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, với hạn chót ngay sau kỳ nghỉ lễ. Người nộp thuế cần thực hiện đúng thời hạn, tránh phát sinh tiền chậm nộp và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ hằng năm, bắt buộc đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải quyết toán trực tiếp. Theo quy định, thời hạn chậm nhất để nộp hồ sơ quyết toán thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Năm nay, do ngày 30/4 trùng kỳ nghỉ lễ và tiếp sau là ngày nghỉ cuối tuần, thời hạn thực tế được lùi sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 4/5.

Thuế cơ sở 8 tỉnh Nghệ An đưa ra một số lưu ý về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế lưu ý, cá nhân trực tiếp quyết toán và có số thuế phải nộp thêm cần nộp hồ sơ đúng hạn, đồng thời nộp đủ số thuế phải nộp để tránh phát sinh tiền chậm nộp cũng như bị xử phạt hành chính.

Người nộp thuế cần xác định rõ mình thuộc diện được đơn vị chi trả thu nhập quyết toán thay hay phải tự thực hiện quyết toán. Trường hợp phải tự quyết toán, nên chủ động nộp hồ sơ sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối cùng. Việc quyết toán thuế có thể thực hiện trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Thuế, ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định theo từng hình thức kê khai.

Cụ thể, đối với các loại thuế kê khai theo tháng, người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất vào ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế. Trong khi đó, đối với trường hợp kê khai theo quý, thời hạn nộp hồ sơ là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm, thời hạn nộp được tính chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với tổ chức. Riêng cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân được gia hạn thêm, với thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Lịch nộp hồ sơ khai và nộp thuế năm 2026. Nguồn: Thuế tỉnh Gia Lai

Cơ quan thuế cũng lưu ý, trong trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định, thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Đối với các loại thuế kê khai theo tháng như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên và thuế, phí bảo vệ môi trường, thời hạn nộp hồ sơ và nộp thuế được xác định theo nguyên tắc ngày 20 của tháng kế tiếp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp do trùng vào ngày nghỉ, thời hạn sẽ được điều chỉnh sang ngày làm việc tiếp theo.

Như vậy, ngày 4/5 tới cũng là hạn chót với việc kê khai và nộp thuế theo quý (quý I).

Thuế Gia Lai khuyến nghị người nộp thuế cần chủ động rà soát, lập và nộp hồ sơ khai thuế điện tử trước hạn nộp để tránh tình trạng quá tải hệ thống vào những ngày cuối cùng của hạn nộp.

Những trường hợp chậm nộp thuế sẽ bị tính tiền chậm nộp với mức 0,03%/ngày/số tiền thuế chậm nộp.