Nam A Bank trao tặng 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức sáng 29-4, Nam A Bank đã trao tặng 10 tỷ đồng nhằm chung tay chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế trên cả nước. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội cấp quốc gia.

Tháng Nhân đạo năm 2026 mang chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng” là cột mốc đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập với chuỗi hành trình đầy ý nghĩa của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chương trình nhằm huy động nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, qua đó từng bước góp phần trở thành hoạt động mang tính quốc gia, có sức lan tỏa, nhân văn và bền vững. Đồng thời, thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Với mức đóng góp 10 tỷ đồng, Nam A Bank không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn gửi gắm thông điệp về sự sẻ chia và trách nhiệm. Nam A Bank sẽ đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: xây dựng nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo và chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng tại các địa bàn khó khăn…

Những hoạt động ý nghĩa của cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống Nam A Bank vào mỗi dịp Tết.

Đại diện Nam A Bank chia sẻ: “Việc đồng hành cùng Tháng Nhân đạo 2026 là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của Nam A Bank. Chúng tôi cho rằng sự lớn mạnh của doanh nghiệp luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội. Qua hoạt động này, Nam A Bank mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần xây dựng một Việt Nam tích cực, trách nhiệm và đầy nhân văn trong mắt bạn bè quốc tế.”

Với phương châm “đẩy mạnh kinh doanh gắn liền với các hoạt động cộng đồng”, suốt gần 34 năm phát triển, Nam A Bank luôn chủ động triển khai nhiều chương trình cộng đồng ý nghĩa. Việc tham gia hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 một lần nữa khẳng định vị thế của Nam A Bank - Ngân hàng giàu tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện, nỗ lực vì một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc cho cộng đồng.