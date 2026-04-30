Dòng vốn FDI tăng tốc vào Việt Nam ra sao?

TPO - Dù dòng vốn đầu tư toàn cầu còn thận trọng, song Việt Nam vẫn duy trì sức hút mạnh với nhà đầu tư nước ngoài khi vốn FDI quý I/2026 tăng gần 43%. Niềm tin dài hạn của nhà đầu tư được củng cố, tuy nhiên bài toán nâng chất lượng dòng vốn tiếp tục được đặt ra, làm sao thu hút FDI thế hệ mới.

Dòng vốn lớn tập trung vào các dự án công nghệ cao

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính, trong 3 tháng đầu năm nay, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện ước đạt hơn 5,4 tỷ USD. Lũy kế đến ngày 31/3, Việt Nam có 46.198 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 542 tỷ USD, vốn thực hiện đạt khoảng 355 tỷ USD.

68 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam. Singapore tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 6,3 tỷ USD, chiếm 41,6% tổng vốn đăng ký. Hàn Quốc đứng thứ 2 với 4,4 tỷ USD. Tiếp theo là Indonesia, Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc). Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số lượng dự án đầu tư mới, trong khi Hàn Quốc đứng đầu về số lượt điều chỉnh tăng vốn.

Về địa bàn đầu tư, Thái Nguyên dẫn đầu cả nước với tổng vốn đăng ký hơn 5,7 tỷ USD, chiếm 37,6% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là TPHCM, Nghệ An, Bắc Ninh, Tây Ninh và Hà Nội.

Tổng vốn FDI vào Việt Nam quý I/2026 đạt 15,2 tỷ USD. Ảnh minh họa.

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư quốc tế vẫn còn thận trọng, vốn thực hiện tiếp tục tăng là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cơ cấu dòng vốn cho thấy sự phân hóa khá rõ. Vốn điều chỉnh giảm phản ánh doanh nghiệp FDI hiện hữu vẫn thận trọng trong quyết định mở rộng đầu tư ngắn hạn.

Bên cạnh đó, mức tăng mạnh 42,9% của tổng vốn đăng ký chủ yếu đến từ một số dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo và năng lượng. Đây là minh chứng cho định hướng thu hút FDI có chọn lọc, ưu tiên công nghệ tiên tiến, công nghệ nền tảng, giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa sang khu vực doanh nghiệp trong nước.

Dù vậy, nếu loại trừ các dự án này, mức tăng sẽ thấp hơn đáng kể và bức tranh thu hút đầu tư chưa cho thấy sự cải thiện mạnh trên diện rộng. Việc vốn điều chỉnh giảm và kết quả chung phụ thuộc nhiều vào một số dự án quy mô lớn cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa chuyển hẳn sang mở rộng đầu tư mạnh mẽ trên diện rộng.

Thúc đẩy FDI theo chiều sâu

Ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực giữa bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho biết, chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý I đạt 72,7 điểm, giảm 7,3 điểm so với quý 4/2025. Trước bối cảnh toàn cầu bất ổn, dù BCI sụt giảm, nhưng đây vẫn là mức cao, phản ánh sức hút dài hạn của Việt Nam được bảo toàn.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định: "Những gì chúng ta đang chứng kiến trong quý I không phải là một sự sụt giảm niềm tin, mà là sự tái hiệu chỉnh tất yếu. Nền kinh tế toàn cầu hiện nay giống như một hải trình đi qua những vùng biển động, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông đang gây áp lực lên giá năng lượng và buộc các chuỗi cung ứng phải xoay trục. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những "cảng bãi an toàn" để có thể cập bến một cách tự tin.

BCI quý I giảm xuống 72,7 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam trước biến động toàn cầu.

Theo báo cáo BCI, 77% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam vẫn duy trì hoặc gia tăng doanh thu trong năm 2025, trong đó có 40% ghi nhận sự tăng trưởng. Dù có 23% doanh nghiệp gặp tình trạng sụt giảm, song phần lớn các mức giảm đều ở mức vừa phải. Đáng chú ý, có tới 93% doanh nghiệp châu Âu khẳng định sẽ giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư.

Ông Kim In-woo - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) - cũng cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế lớn trong thu hút FDI. Khi đến Việt Nam năm 2007, ông Kim In-woo chỉ xem đây là một điểm đầu tư nằm cạnh Trung Quốc, nhưng tốc độ phát triển của Việt Nam trong gần 20 năm qua đã vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Ông Kim In-woo cho rằng, thủ tục hành chính đã được cải cách mạnh, thời gian xử lý hồ sơ rút ngắn đáng kể, tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp. “Tôi thực sự ngạc nhiên với những thay đổi này. Môi trường đầu tư hiện nay rất thuận lợi”, ông Kim nhấn mạnh.

Tuy nhiên, để thúc đẩy FDI theo chiều sâu, đặc biệt là chuyển giao công nghệ và kết nối với doanh nghiệp nội địa, Việt Nam cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong việc thành lập trung tâm R&D, trung tâm kỹ thuật, trung tâm dữ liệu và các dự án công nghệ thông tin. Nếu có cơ chế cấp phép thuận lợi hơn cùng ưu đãi thuế phù hợp, quá trình chuyển giao công nghệ sẽ diễn ra nhanh hơn.