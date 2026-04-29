Công viên Nước Đầm Sen sôi động chuỗi hoạt động dịp 30/4 – 1/5, giá không đổi

Mừng kỳ nghỉ trong năm dịp lễ 30/4, Công viên Nước Đầm Sen triển khai chuỗi hoạt động đặc sắc mang chủ đề “Mừng Đại Lễ”, diễn ra từ ngày 30/4 đến 03/5/2026.

Sự kiện không chỉ là điểm đến giải nhiệt quen thuộc của người dân TP.HCM và du khách, mà còn mang đến không khí lễ hội sôi động, kết hợp hài hòa giữa yếu tố giải trí hiện đại và các giá trị văn hóa truyền thống.

Chương trình ca nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ

Điểm nhấn nổi bật của mùa lễ năm nay là chương trình biểu diễn ca nhạc với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ được yêu thích như Hồ Việt Trung, Nguyễn Đình Vũ cùng nhiều khách mời khác mang đến không gian âm nhạc sôi động, phục vụ quý du khách đến vui chơi.

Thiên đường giải nhiệt giữa lòng thành phố

Song song với chuỗi sự kiện lễ hội, hệ thống trò chơi nước đa dạng tại Công viên Nước Đầm Sen vẫn là yếu tố thu hút chính. Với nhiều hạng mục từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh, phù hợp cho cả trẻ em, gia đình và nhóm bạn trẻ, nơi đây tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong những ngày nắng nóng.

Không gian xanh mát, hệ thống trò chơi an toàn được đảm bảo cùng dịch vụ tiện ích hoàn chỉnh giúp du khách có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ trong môi trường vui chơi hiện đại, an toàn.

Không gian mát mẻ – chi tiêu thông minh:

Thay vì các chuyến đi xa tốn kém, mô hình “staycation giải trí” tại TP.HCM đang lên ngôi.Đầm Sen Nước nổi bật nhờ:

Không gian rộng, nhiều khu vực phù hợp mọi độ tuổi

Dễ đi trong ngày

Chi phí hợp lý chỉ 1 vé vui chơi cả ngày

Không Lo Về Giá - Cả Tuần "Giải Nhiệt" Cực Vui Cho Cả Gia Đình Tại Đầm Sen Nước

Đầm Sen Nước chính là lựa chọn số 1!

🌟 Những trải nghiệm không thể bỏ qua:

* Khu vực hồ bơi trẻ em với các máng trượt sắc màu, các bé tha hồ nô đùa.

* Cả nhà cùng thư giãn tại hồ massage hay hồ tạo sóng như đang đi biển.

* Dịch vụ tiện lợi: Gửi đồ chỉ 25 ka, đồ ăn phong phú, giá cả phải chăng.

* Thêm một điểm cộng là không gian xanh mát, nhiều bóng râm, cực kỳ lý tưởng để gia đình mình tận hưởng ngày nghỉ trọn vẹn.

Thông tin công viên:

Công viên nước Đầm Sen - Một điểm đến, nhiều niềm vui!

🌐 Website: damsenwaterpark.com.vn

📞 Hotline: 028 3858 8418

📍 Địa chỉ: Số 3 Hòa Bình, P.Bình Thới, TP.HCM

👉 Mua vé ngay: https://booking.damsenwaterpark.com.vn/