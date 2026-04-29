Săn giải thưởng 5 tỷ đồng tại sự kiện '90 Ngày Tốc Chiến' 2026 của Droppii

Sau kỳ tích doanh thu 336.1 tỷ đồng năm 2025, nền tảng thương mại điện tử tư vấn Droppii chính thức khởi động sự kiện bán hàng lớn nhất năm diễn ra từ 01/05 - 31/07 với concept mới hoàn toàn: Đường Đua Vàng - nơi mỗi đối tác không chỉ chạy đua vì phần thưởng, mà còn là hành trình vượt lên chính mình để tái định nghĩa bản thân trong một phiên bản hoàn toàn mới.

Khi mỗi chiếc điện thoại là một cửa hàng

Trong thời đại chuyển đổi số, câu chuyện gia tăng thu nhập không còn phụ thuộc vào việc chờ đợi thăng chức, lên lương hay phải tự thân vận động khởi nghiệp kinh doanh. Trở thành đối tác bán hàng của Droppii, chỉ cần dành ra 2-3 tiếng mỗi ngày, người đi làm có thể gây dựng “đầu lương thứ hai”, các mẹ bỉm sữa dễ dàng tranh thủ thời gian ở nhà để gia tăng kinh tế, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng đi kèm thu nhập xứng đáng.

Droppii là nền tảng dropshipping kết nối đối tác bán hàng với hàng nghìn PDP (Nhà phát triển sản phẩm), giúp đối tác dễ dàng kinh doanh với mô hình “4 không” tối ưu rủi ro: không vốn nhập hàng; không kho bãi; không đóng gói và giao hàng; không áp lực doanh số. Đối tác chỉ cần tập trung tư vấn bán hàng, mọi vấn đề xung quanh đã có Droppii đảm bảo vận hành trơn tru, đúng pháp luật, nhanh chóng và hiệu quả.

Đến hẹn lại lên, tháng 5, 6, 7 hằng năm, như một hoạt động thường niên, Droppii mang đến cho tất cả các đối tác “mùa vàng” 90 Ngày Tốc Chiến như một lời cổ vũ cho những nỗ lực bền bỉ và khát khao bứt phá giới hạn của mỗi cá nhân để chinh phục thành quả “vàng” rực rỡ.

Nhìn lại “90 Ngày Tốc Chiến” 2025: Những con số biết nói

Vượt xa mọi kỷ lục trước đó, chiến dịch “90 Ngày Tốc Chiến” 2025 đã khơi dậy tiềm năng vô hạn và cho thấy những kết quả ấn tượng, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, chiến lược sắc bén của cộng đồng đối tác kinh doanh và các PDP.

● Doanh thu kỷ lục: Đạt 336.1 tỷ đồng, cao nhất trong lịch sử các mùa Tốc Chiến.

● Tăng trưởng vượt bậc:

- 1.034.439 sản phẩm bán ra, gấp đôi năm 2024

- 274.480 đơn hàng hoàn thành, khẳng định sức hút của sản phẩm Droppii

- 188.572 lượt cài đặt ứng dụng, thể hiện tiềm năng mạnh mẽ của nền tảng

- Gần 130.000 khách hàng lựa chọn mua sắm tại Droppii

“90 Ngày Tốc Chiến” 2026: Viết tiếp câu chuyện tăng trưởng

"Đường Đua Vàng" được định vị là concept chủ đạo xuyên suốt mùa “90 Ngày Tốc Chiến” năm nay. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình bán hàng, thông điệp "vàng" đại diện cho lời cam kết về một mùa kinh doanh hiệu quả, minh bạch và đầy tính nhân văn.

Chia sẻ về thông điệp này, Ông Trần Thiên Ấn - CEO Droppii cho biết: “Đây sẽ là mùa vàng bội thu cho tất cả đối tác kinh doanh và các PDP của Droppii. Đó là 90 ngày của những nỗ lực lớn, không chỉ từ từng đối tác riêng lẻ mà là hành trình chung của cả Droppii, đối tác và PDP cùng nhau góp sức, cùng nhau bứt tốc. Sau 90 ngày, điều gặt lại không chỉ là đơn hàng, doanh thu hay sự lan tỏa của Droppii, mà còn là những dấu mốc đáng nhớ và những khoảnh khắc đẹp của cả tập thể. Chính vì vậy, năm nay Droppii muốn gọi tên và lưu giữ tất cả tinh thần ấy trong một cụm từ: Đường Đua Vàng.”

Nỗ lực vàng “gặt” vàng thật

Cơ chế thưởng kỷ lục của Droppii trong sự kiện “90 Ngày Tốc Chiến” 2026.

Xuyên suốt “90 Ngày Tốc Chiến” tất cả đối tác tham gia đều có cơ hội nhận vàng 999.9 thông qua các hoạt động đa dạng như: đua top chung cuộc, quay số may mắn và lắc bóng trúng vàng. Có tổng cộng 1800 đồng vàng rơi mỗi ngày, 38 chỉ vàng và các phần quà hấp dẫn khác với tổng giải thưởng lên tới 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, điều khiến “Đường Đua Vàng” trở nên khác biệt so với những chương trình bán hàng thông thường còn nằm ở triết lý Phương Đông sâu sắc được lấy cảm hứng từ cuốn sách Bước chậm lại giữa thế gian vội vã của Đại đức Hae Min:

“Cuộc sống không phải là cuộc chiến cạnh tranh với người khác, mà là cuộc chạy đua trường kỳ với chính mình.”

Nutribest Health - nhà tài trợ độc quyền đồng hành cùng “90 Ngày Tốc Chiến” 2026

Mùa Tốc Chiến 2026 có sự đồng hành của PDP Nutribest Health - nhà cung cấp giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khỏe đến từ Hoa Kỳ, mang đến các sản phẩm đa dạng cho nhiều lứa tuổi, đồng thời hướng đến tinh thần chăm sóc sức khỏe chủ động để nâng cao thể trạng và chất lượng sống cho cộng đồng.

Dược sĩ Hoài Nam - Đại diện Nutribest Health chia sẻ về sự hợp tác này: “Chúng tôi lựa chọn đồng hành cùng Droppii vì nhìn thấy sự tương đồng về giá trị: một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, minh bạch và cam kết phát triển thị trường có trách nhiệm. Với Nutribest Health, mỗi sản phẩm đến tay khách hàng không chỉ là một giao dịch, mà là một sự khẳng định về chất lượng và niềm tin. “90 Ngày Tốc Chiến” chính là khởi đầu cho một hành trình hợp tác dài hạn, không chỉ về doanh số mà còn về giá trị thực sự mang lại cho người tiêu dùng.”

Sự kết hợp giữa tinh thần bền bỉ của “90 Ngày Tốc Chiến” và thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao Nutribest Health ẩn chứa một thông điệp nhất quán: muốn đi xa trên đường đua, sự bền vững về sức khỏe cũng quan trọng không kém sự sắc bén trong kinh doanh.

Tất cả đã sẵn sàng cho “Đường Đua Vàng”

Chiếc đồng hồ đếm ngược “90 Ngày Tốc Chiến” đã chính thức kích hoạt. Với nội lực từ hệ thống vận hành bài bản và sức bật từ cơ chế thưởng kỷ lục, chiến dịch năm nay được dự báo sẽ vượt xa những cột mốc cũ. Sự chuẩn bị chỉn chu từ con người đến công nghệ chính là lời khẳng định cho quyết tâm của Droppii trong việc tái định nghĩa chuẩn mực của ngành thương mại điện tử tư vấn.

Sự kiện “90 Ngày Tốc Chiến” 2026 với chủ đề “Đường Đua Vàng” sẽ chính thức bắt đầu vào 01/05/2026. Độc giả có thể theo dõi các kênh truyền thông của Droppii để cập nhật nhanh nhất về chương trình.