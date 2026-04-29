Saigontourist Group đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã long trọng tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Tại buổi lễ, Bí thư Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist Group, như một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt nửa thế kỷ qua.

Ra đời sau ngày đất nước thống nhất, Saigontourist Group là doanh nghiệp du lịch đầu tiên của TPHCM. Từ một đơn vị non trẻ với 236 cán bộ, công nhân viên, quản lý vài khách sạn và nhiệm vụ chính là phục vụ các đoàn khách của Đảng và Nhà nước, tập đoàn đã phát triển thành hệ sinh thái hoàn chỉnh với hơn 100 đơn vị trên cả nước.

Bí thư Trung Ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho ban lãnh đạo Saigontourist Group

Những con số tăng trưởng minh chứng cho sự bứt phá, từ doanh thu năm đầu tiên chỉ hơn 2 triệu đồng, đến năm 2025, doanh thu đã vọt tăng lên gần 17.000 tỷ đồng. tăng 11,2% so với năm 2024; Lãi trước thuế đạt 4.353 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2024; Nộp ngân sách nhà nước đạt 3.458 tỷ đồng, tăng 14,5% so với năm 2024; Tổng lượt khách đã phục vụ đạt 2,034 triệu lượt khách, tăng 13% so với năm 2024.

Hiện nay, đơn vị sở hữu đội ngũ hơn 17.000 nhân sự, tập trung vào 5 lĩnh vực cốt lõi: Lưu trú, Lữ hành, Ẩm thực, Giải trí và Đào tạo.

Trong suốt 50 năm, Saigontourist Group ghi dấu với nhiều cột mốc lịch sử như tiên phong ký hợp đồng phục vụ khách quốc tế năm 1979, tham gia Hội chợ du lịch quốc tế ITB năm 1984 và thành lập Trường Nghiệp vụ du lịch năm 1989. Đơn vị cũng đảm nhận vai trò chủ lực trong công tác hậu cần phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 và chủ trì thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ - biểu tượng văn hóa đặc trưng mỗi dịp Tết. Đặc biệt, Lễ hội Văn hóa ẩm thực do đơn vị tổ chức đã liên tiếp nhận giải “Lễ hội Ẩm thực đặc sắc nhất Thế giới” nhiều năm liền.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch HĐTV Saigontourist Group xác định, trong bối cảnh hiện nay, chuyển đổi không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp cam kết thực hiện cuộc chuyển đổi dựa trên năm trụ cột chính: chuyển đổi toàn diện tư duy quản trị; tăng tốc chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh; đẩy mạnh tăng trưởng xanh và bền vững gắn với trách nhiệm xã hội; tinh gọn bộ máy và xây dựng nhân lực chất lượng cao; cuối cùng là tăng cường liên kết trong hệ thống và quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh. Với tinh thần đó, Saigontourist Group đặt mục tiêu duy trì tốc độ phát triển hai con số và tiếp tục bảo tồn các giá trị văn hóa, môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, sau hợp nhất, trong tổng thể chiến lược phát triển của thành phố, du lịch được xác định là một trong các trụ cột quan trọng của nền kinh tế, có tính lan tỏa cao, thúc đẩy nhiều ngành, lĩnh vực cùng phát triển.

“Trong bối cảnh đó, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt của ngành du lịch thành phố; không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững, hiệu quả và có chiều sâu”, ông Cường nhấn mạnh.

Dịp này, Saigontourist Group vinh dự nhận Cờ Truyền thống của UBND TPHCM vì có thành tích trong xây dựng phát triển 50 năm thành lập đơn vị. Tại buổi lễ, Saigontourist Group đã trao Kỷ niệm chương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng Công ty; vinh danh các cán bộ, nhân viên, đối tác tiêu biểu.