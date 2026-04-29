Kinh tế

MB duy trì đà tăng trưởng ổn định, củng cố nền tảng tài chính trong Quý I/2026

PV

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố Báo cáo tài chính Quý I/2026, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay từ đầu năm, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và củng cố nền tảng tài chính trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Trong Quý I/2026, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất của MB đạt 17.430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 9.628 tỷ đồng, tăng ~ 15% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh khả năng duy trì tăng trưởng của ngân hàng trên nền tảng hiệu quả và bền vững.

MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định và củng cố nền tảng tài chính.

Cơ cấu thu nhập tiếp tục ghi nhận sự cải thiện khi thu nhập lãi thuần duy trì vai trò động lực chính, đạt 14.913 tỷ đồng; thu thuần dịch vụ đạt 1.709 tỷ đồng, tăng ~ 40% so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào tổng thu nhập hoạt động Quý I của MB. Diễn biến này cho thấy MB tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu, tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm.

Song song với tăng trưởng, ngân hàng tiếp tục kiểm soát tốt chi phí hoạt động, tỷ lệ CIR đạt 24,94%, tối ưu 0,84% so với cùng kỳ. Trong công tác quản trị rủi ro, MB tiếp tục duy trì chính sách thận trọng với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ở mức 3.455 tỷ đồng, thể hiện định hướng ưu tiên chất lượng tài sản và an toàn hệ thống. Việc chủ động trích lập dự phòng góp phần củng cố nền tảng tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

MB tiếp tục đa dạng hóa nguồn thu, tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt khoảng 1,61 triệu tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 149.745 tỷ đồng. Quy mô tài sản và nền tảng vốn ổn định tạo dư địa cho ngân hàng triển khai các mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026 và các giai đoạn tiếp theo.

Kết quả Quý I/2026 cho thấy MB tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng cân bằng giữa quy mô và hiệu quả, đồng thời chú trọng quản trị rủi ro và củng cố nền tảng tài chính. Trong bối cảnh ngành ngân hàng còn nhiều thách thức, việc duy trì đà tăng trưởng ổn định ngay từ đầu năm là cơ sở để MB hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2026.

Việc chủ động trích lập dự phòng góp phần củng cố nền tảng tài chính và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.
#MB #tăng trưởng #tài chính #Quý I/2026 #ngân hàng

