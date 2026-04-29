Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thông tin quan trọng liên quan việc miễn thuế cho hộ kinh doanh

Việt Linh

TPO - Cục Thuế vừa có công điện yêu cầu trưởng Thuế các tỉnh thành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai Nghị định 141 của Chính phủ, quy định mới về nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng đã kê khai, nộp thuế quý I, có thể được bù trừ hoặc hoàn trả số thuế nộp thừa.

Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định 141, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sửa quy định về ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh, lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức hiện hành. Nhóm này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tương tự, doanh nghiệp nhỏ cũng được áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng/năm. Đây là điểm mới so với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn với đối tượng này.

Quy định miễn thuế không áp dụng với công ty con hoặc có quan hệ liên kết với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh chính thức được tăng lên 1 tỷ đồng/năm.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục Thuế có điện chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn khẩn trương triển khai Nghị định số 141 của Chính phủ.

Cùng với các quy định mới, cơ quan thuế đặc biệt lưu ý các nội dung chuyển tiếp để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.

Theo đó, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng đã kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 68, số tiền thuế đã nộp sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này. Điều này đồng nghĩa, người nộp thuế có thể được bù trừ hoặc hoàn trả số thuế nộp thừa theo đúng quy định hiện hành.

Đối với doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2026 nhưng dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế từ 1 tỷ đồng trở xuống, doanh nghiệp sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các quý tiếp theo. Phần thuế đã nộp thừa sẽ được bù trừ, hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đáng chú ý, trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 1/1/2026 và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 141 thì sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoảng thời gian tính từ ngày 1/1/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn của kỳ tính thuế năm 2025 được xác định bằng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2025 chia cho 12 tháng, hoặc chia theo số tháng thực tế hoạt động đối với doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025, sau đó nhân với số tháng của kỳ tính thuế năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026.

Từ kỳ tính thuế năm 2026 trở đi, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 141.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, cả nước có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Với việc nâng ngưỡng chịu thuế, ước tính ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành (ngưỡng 500 triệu đồng) và khoảng 16.650 tỷ đồng nếu so với 2025 khi còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng 100 triệu đồng.

#nghị định 141 #miễn thuế #doanh nghiệp nhỏ #thuế thu nhập #ngưỡng 1 tỷ

