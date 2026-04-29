Thông tin quan trọng liên quan việc miễn thuế cho hộ kinh doanh

TPO - Cục Thuế vừa có công điện yêu cầu trưởng Thuế các tỉnh thành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai Nghị định 141 của Chính phủ, quy định mới về nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng/năm. Hộ doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng đã kê khai, nộp thuế quý I, có thể được bù trừ hoặc hoàn trả số thuế nộp thừa.

Ngày 29/4, Chính phủ ban hành Nghị định 141, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sửa quy định về ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh, lên 1 tỷ đồng/năm, gấp đôi mức hiện hành. Nhóm này sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tương tự, doanh nghiệp nhỏ cũng được áp dụng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng/năm. Đây là điểm mới so với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chỉ quy định ưu đãi về thời gian miễn, giảm hoặc mức thuế suất, chưa có ngưỡng miễn với đối tượng này.

Quy định miễn thuế không áp dụng với công ty con hoặc có quan hệ liên kết với doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện miễn thuế.

Ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh chính thức được tăng lên 1 tỷ đồng/năm.

Cùng ngày, Cục trưởng Cục Thuế có điện chỉ đạo các Cục Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn khẩn trương triển khai Nghị định số 141 của Chính phủ.

Cùng với các quy định mới, cơ quan thuế đặc biệt lưu ý các nội dung chuyển tiếp để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế.

Theo đó, đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng đã kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định 68, số tiền thuế đã nộp sẽ được xử lý theo quy định tại Điều 12 của Nghị định này. Điều này đồng nghĩa, người nộp thuế có thể được bù trừ hoặc hoàn trả số thuế nộp thừa theo đúng quy định hiện hành.

Đối với doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2026 nhưng dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế từ 1 tỷ đồng trở xuống, doanh nghiệp sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp các quý tiếp theo. Phần thuế đã nộp thừa sẽ được bù trừ, hoàn trả hoặc hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đáng chú ý, trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 1/1/2026 và doanh nghiệp đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 141 thì sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoảng thời gian tính từ ngày 1/1/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn của kỳ tính thuế năm 2025 được xác định bằng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2025 chia cho 12 tháng, hoặc chia theo số tháng thực tế hoạt động đối với doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025, sau đó nhân với số tháng của kỳ tính thuế năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026.

Từ kỳ tính thuế năm 2026 trở đi, doanh nghiệp sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 141.

Bộ Tài chính cho biết, theo số liệu tính toán của cơ quan thuế, hiện nay, cả nước có khoảng 2,56 triệu hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng. Với việc nâng ngưỡng chịu thuế, ước tính ngân sách Nhà nước giảm thu khoảng 4.850 tỷ đồng so với chính sách hiện hành (ngưỡng 500 triệu đồng) và khoảng 16.650 tỷ đồng nếu so với 2025 khi còn áp dụng thuế khoán và ngưỡng 100 triệu đồng.