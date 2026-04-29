Kinh tế

Đồng Nai:

Cây xăng bị tố 'làm xiếc' giá bán lẻ

Văn Quân

TPO - Sau khi Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h ngày 29/4, tình trạng bán sai giá xuất hiện tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 17h cùng ngày, nhiều người dân phản ánh việc đổ xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 1 (ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến) với mức giá cao hơn quy định. Cửa hàng này thuộc Đại lý Công ty TNHH DV Xăng dầu Thành Công, Công ty Cổ phần Xây dựng - Dầu khí Khoáng sản Miền Nam.

Video người dân ghi lại giá xăng dầu tại 2 cây xăng xã Tân Tiến vào lúc 17h ngày 29/4.

Theo ghi nhận, giá xăng RON 95-III tại đây được bán ở mức 24.220 đồng/lít, cao hơn gần 500 đồng/lít so với giá điều hành. Dầu DO- 0.05S cũng bị "đội" lên 28.730 đồng/lít, cao hơn khoảng 550 đồng/lít.

Không chỉ một điểm, tình trạng 'loạn giá' còn xuất hiện tại Trạm xăng dầu Kim Thu (khu vực chợ Tân Thành, xã Tân Tiến). Tại đây, giá dầu D0 - 0.001S-V được bán tới 30.010 đồng/lít, cao hơn dầu diesel 0.05S tới 1.830 đồng/lít; trong khi xăng A95 cũng ở mức 24.220 đồng/lít, vượt quy định gần 500 đồng.

Trước phản ánh của người dân, khoảng 17h30, phóng viên đã cung cấp hình ảnh, video liên quan đến ông Trần Trọng Bình - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 11, tỉnh Đồng Nai. Ông Bình khẳng định, doanh nghiệp có quyền quyết định giá bán, nhưng không được phép vượt quá mức giá do Bộ Công Thương quy định.

"Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và thông tin lại kết quả", ông Bình cho biết.

Sau khi thông tin phản ánh được gửi tới đơn vị quản lý thị trường, Trạm xăng dầu Kim Thu nhanh chóng kéo cửa sắt, ngừng hoạt động, không bán xăng dầu.

Sự việc đặt ra câu hỏi về công tác giám sát, cũng như sự tuân thủ quy định của một số cửa hàng xăng dầu ngay sau mỗi kỳ điều chỉnh giá, thời điểm được xem là nhạy cảm và dễ phát sinh sai phạm.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ 15h ngày 29/4, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 792 đồng/lít, lên mức 22.626 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 871 đồng/lít, lên mức 23.751 đồng/lít. Đáng chú ý, dầu diesel 0.05S tăng mạnh 1.475 đồng/lít, lên mức 28.172 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S cũng tăng 1.216 đồng/kg, lên mức 20.027 đồng/kg.

Văn Quân
#giá xăng dầu #Đồng Nai #giá cả #xăng #thị trường #bất tuân #điều chỉnh giá

