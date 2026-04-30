Gần 43 tỷ đồng giải độc đắc Vietlott cộng dồn

TPO - Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55, không ghi nhận người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn hiện tại gần 43 tỷ đồng.

Bộ số của giải độc đắc được quay là: 09-15-21-25-29-50. Tuy nhiên, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc trong tối nay.

Kỳ quay này tìm ra 7 giải trúng 40 triệu đồng và hơn 600 vé khác trúng giải 500.000 đồng. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, hoạt động quay số mở thưởng của Vietlott vẫn diễn ra bình thường.

Cuối tháng 4 vừa qua, vé số độc đắc Vietlott liên tục “nổ”, với những giải thưởng hàng chục tỷ đồng. Ngày 28/4, Ông Đ.T. - một doanh nhân tại tỉnh Ninh Bình - vừa nhận giải Vietlott hơn 91,8 tỷ đồng. Bộ số mang lại may mắn được nam doanh nhân cho biết xây dựng theo phong thủy.

Ngày 20/4, Anh Đ.Đ.D., nhân viên văn phòng Gen Z đang sinh sống tại TPHCM nhận giải Vietlott gần 80 tỷ đồng. Sau khi nhận thưởng, anh D. chia sẻ dự định tiếp tục công việc văn phòng.

Vietlott được thành lập năm 2011, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Đây là đơn vị duy nhất được cấp phép kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên phạm vi toàn quốc.

Năm 2025, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu 9.686 tỷ đồng. Tổng cộng có khoảng 32 triệu lượt người trúng thưởng, với giá trị chi trả hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu đạt doanh thu 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động.