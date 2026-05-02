Lý do lùi ngày xử phúc thẩm 2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm nhận hối lộ

Hoàng An

TPO - Do trùng lịch xét xử với vụ án xảy ra tại Công ty Avatek, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội quyết định rời lịch xét xử hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga đến ngày 20/5.

Theo kế hoạch, từ ngày 6/5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) và 32 bị cáo khác bị cáo buộc “đưa, nhận hối lộ”.

Tuy nhiên, do Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM cùng lúc mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo nhóm bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek. Một số bị cáo tại vụ án Cục An toàn thực phẩm phải hầu tòa trong vụ án Avatek nên không thể trích suất ra Hà Nội.

Trong khi, luật sư của các bị cáo cũng có văn bản đề nghị hoãn phiên tòa từ ngày 6/5, để có thể tham gia bào chữa cho các bị cáo được đầy đủ tại cả hai vụ án.

Để bảo đảm quyền được tham gia phiên tòa của các bị cáo và bảo đảm quyền được bào chữa theo quy định, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội thông báo thay đổi thời gian mở phiên toà xét xử vụ án tại Cục An toàn thực phẩm sang ngày 20/5.

Trước đó, giữa tháng 1/2026, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù; bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng (chồng của bị cáo Nga) lĩnh 5 năm tù cùng tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, trong đó nhiều bị cáo được hưởng án treo, người phạt cao đến 12 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.
Bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng các quy định pháp luật, từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền để hướng dẫn giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân.

Bản án xác định, sau khi được Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, đồng ý cho chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỷ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga hơn 8 tỷ đồng.

Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Phong và Nga, cùng hơn 30 bị cáo (phần lớn là cán bộ Cục An toàn thực phẩm) kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

