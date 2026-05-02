Bắt giữ ông chủ trả lương công nhân bằng ma túy

Nguyễn Thắng

TPO - Thay vì phát tiền công sau mỗi ngày lao động, một “ông chủ” ở Bắc Ninh dùng ma túy trả lương cho nhóm công nhân dưới quyền. Mỗi ngày, các lao động được phát “suất” heroin theo giờ sáng - trưa - tối, rồi số tiền ma túy sử dụng sẽ bị khấu trừ thẳng vào lương cuối tháng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an phường Song Liễu vừa bắt quả tang Lò Văn L (SN 1994, trú tổ dân phố Đa Tiện, phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh) cùng Hoàng Văn C (SN 2002, trú cùng địa phương) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Lò Văn L, lực lượng chức năng thu giữ 145 gói heroin, tổng khối lượng gần 6 gam. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ đường dây ma túy được tổ chức theo cách thức rất bất thường: Lò Văn L quản lý 12 lao động làm nghề buộc cốt pha tại khu công nghiệp Thuận Thành, thỏa thuận mức công 400.000 đồng/người/ngày.

Tuy nhiên, thay vì trả đủ tiền mặt, mỗi ngày L phát cho mỗi công nhân 3 gói heroin, trị giá khoảng 100.000 đồng/gói, chia đều vào buổi sáng, trưa và tối để sử dụng. Số tiền ma túy “ứng trước” này sau đó được cộng dồn và trừ thẳng vào lương cuối tháng.

Không chỉ phát ma túy như phát lương, L còn tự chấm công, ghi chép chi tiết số gói heroin đã phát cho từng người để làm căn cứ quyết toán tiền công.

Các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan điều tra xác định, riêng ngày 28/4, L đã bỏ ra 10 triệu đồng mua heroin từ Lò Văn H (SN 1994, quê Lào Cai), sau đó cùng đồng bọn chia nhỏ thành 123 gói để phát cho nhóm công nhân sử dụng. Cả 12 công nhân đều đã nhận và sử dụng hết số heroin được phát.

Sau khi “phát lương” bằng ma túy cho công nhân, L cùng đồng phạm tiếp tục tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cung cấp ma túy là Lò Văn H tại địa bàn tỉnh Hưng Yên, công an tiếp tục thu giữ thêm gần 12 gam heroin.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án.

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe