'Trùm sò' đẩy Đức Thịnh - Thanh Thúy vào thế khó

TPO - "Trùm sò" của Đức Thịnh vẫn có những đoạn gây cười, nhưng mảng miếng khá cũ, dễ đoán. Giữa lúc mặt bằng chung chất lượng phim Việt được nâng cao, cuộc đua phim nội diễn ra gay gắt, một bộ phim có kịch bản tốt còn chưa nắm phần thắng, thì "Trùm sò" đang để lộ quá nhiều lỗ hổng.

Góp mặt trên đường đua phim lễ 30/4-1/5, Trùm sò đánh dấu sự trở lại của Đức Thịnh trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính. Trong bối cảnh thị trường ngập tràn các tác phẩm tâm lý, kinh dị, bộ phim chọn lối rẽ riêng với màu sắc hài dân gian. Hướng đi này không mới nhưng vẫn khá hiếm ở rạp Việt hiện tại. Nỗ lực mang đến một lựa chọn giải trí nhẹ nhàng, dễ tiếp cận cho khán giả đại chúng là điểm đáng ghi nhận của ê-kíp.

Tuy nhiên, bộ phim thiếu quá nhiều thứ để trở thành tác phẩm đủ sức cạnh tranh với Anh hùng của Võ Thạch Thảo, Đại tiệc trăng máu 8 của Phan Gia Nhật Linh hay Heo năm móng của Lưu Thành Luân.

Một tuần kể từ khi khởi chiếu, Trùm sò mới thu về 10 tỷ đồng tiền bán vé - con số kém ấn tượng so với đường đua phim Việt nhộn nhịp dịp lễ. Nỗ lực ra rạp mời chào khán giả mua vé xem phim của diễn viên Thanh Thúy - vợ đạo diễn Đức Thịnh - càng cho thấy tình cảnh khó khăn của Trùm sò.

Tiếng cười dân gian trong Trùm sò

Phim kể về cuộc sống của những người dân ở làng Sứa Đỏ - ngôi làng nhỏ xa xôi heo hút, hạn hán triền miên. Ở đó ai cũng nghèo cũng khổ, chỉ riêng Trùm sò là giàu nứt đố đổ vách. Nhưng gã lắm tiền nhiều của này lại ki bo, bủn xỉn, sống không có tình nghĩa. Cuộc đời gã rơi vào biến cố lớn khi số vàng tích cóp cả đời bị quan tham cướp mất.

Biến cố xảy ra khi một lượng vàng lớn của Trùm sò bất ngờ biến mất. Việc mất tài sản không chỉ khiến ông hoang mang mà còn trở thành động lực đẩy nhân vật bước vào một hành trình truy tìm đầy rắc rối. Ở đó, Trùm sò tái ngộ người quen cũ, trong đó có góa phụ Thị Hến (Mai Phương), gã giang hồ Tôm (Phương Nam).

Trùm sò được đạo diễn Đức Thịnh ấp ủ suốt 7 năm.

Trở lại làm phim sau 6 năm gần như đóng băng sự nghiệp, Đức Thịnh chọn đi theo con đường quen thuộc là khai thác chất hài giản dị, đời thường. Tiếng cười trong Trùm sò đến từ những tình huống quen thuộc trong đời sống.

Một điểm tích cực là phim có sự đầu tư nhất định cho các phân đoạn hành động, đặc biệt ở những cảnh rượt đuổi và đối đầu trực diện. Dù chưa đạt đến mức hoành tráng, các cảnh này vẫn góp phần tạo nhịp điệu và giúp câu chuyện bớt đơn điệu. Bối cảnh thiên nhiên và phục trang góp phần tạo nên màu sắc dân gian tương đối rõ nét.

Phim của đạo diễn Đức Thịnh thuộc phân loại K, không giới hạn độ tuổi, hướng đến nhóm khán giả gia đình và trẻ nhỏ. Lựa chọn này đáng lẽ sẽ là vũ khí giúp phim giành được lợi thế khi cạnh tranh doanh thu trong bối cảnh thị trường phim lễ 30/4 không có tác phẩm nào nằm ở phân khúc này. Đáng tiếc, không yếu tố nào cứu vớt được một kịch bản quá đuối.

Nhịp phim nhẹ nhàng, không quá căng thẳng, nhưng cũng vì thế mà nội dung trôi tuột. Giữa lúc mặt bằng chung chất lượng phim Việt được nâng cao, cuộc đua phim nội diễn ra gay gắt, một bộ phim có kịch bản tốt còn chưa nắm phần thắng, thì Trùm sò đang để lộ quá nhiều lỗ hổng và tự đẩy mình vào thế khó.

Bộ phim cũ kỹ và đơn sơ quá mức

Kịch bản phim đi theo hướng đơn tuyến, các tình huống được đưa ra liên tục nhưng thiếu sự chuẩn bị đủ chặt chẽ, khiến mạch phim đôi lúc trở nên rời rạc. Sau thời gian dài không làm phim, Đức Thịnh dường như lúng túng trong việc bắt kịp thị hiếu. Bộ phim tạo cảm giác cũ kỹ, yếu tố hài hước không đủ để gây cười. Dựa trên màu sắc dân gian, phim không thể đẩy nhiều yếu tố kịch tính, cú nổ về cảm xúc, trong khi đó là thứ khán giả cần, dễ lan tỏa nhờ truyền miệng.

Về tuyến nhân vật, phim đặt ra một số ý tưởng đáng chú ý, đặc biệt là động cơ hình thành tính cách của nhân vật chính Trùm sò, trở nên keo kiệt do biến cố cha qua đời, mẹ bị tâm thần. Tuy nhiên, phần khai thác chưa đủ sâu để tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Các nhân vật phụ như Hến (Hoa hậu Mai Phương), Cua (Tam Triều Dâng), Tôm (Phương Nam)... cũng chưa có nhiều đất diễn để phát triển, dẫn đến cảm giác vai trò còn mờ nhạt.

Mai Phương vẫn chưa bộc lộ được nhiều tiềm năng phát triển về diễn xuất.

Yếu tố hài - điểm nhấn chính của tác phẩm - được sử dụng xuyên suốt với mật độ dày. Phim lựa chọn kiểu gây cười dựa trên tình huống và hình thể, hướng đến sự dễ xem, dễ tiếp nhận. Tuy nhiên, lối hài này vẫn còn thiếu sự đột phá, phần nào lặp lại những công thức quen thuộc, chưa tạo được dấu ấn mới trong cách tiếp cận. Một số mảng miếng chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng, khiến trải nghiệm xem chưa thực sự trọn vẹn, dù bộ phim vẫn có thể mang lại tiếng cười ở mức giải trí cơ bản.

Xét về mặt kỹ thuật, Trùm sò cũng chỉ dừng ở mức an toàn. Một số chi tiết kỹ xảo vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự mượt mà cần thiết. Tổng thể, phần hình ảnh đáp ứng được nhu cầu kể chuyện nhưng chưa đóng vai trò nâng tầm nội dung.

Sau phần đầu lê thê, phim chuyển sang khai thác sâu hơn về tình cảm gia đình, sợi dây liên kết của Trùm sò với mẹ và làm nổi bật thông điệp tham thì thâm. Cao trào cảm xúc được thiết lập nhưng đã quá muộn để cứu lại sự chú ý của khán giả.

Dàn diễn viên phim cũng là những tên tuổi chưa có quá nhiều sức hút thương mại. Đức Thịnh trong vai chính là người nổi bật hơn cả, nhưng lối diễn xuất đôi khi nghiêng về hướng sân khấu nhiều hơn điện ảnh. Dàn nhân vật phụ ít đất diễn. Trong khi Hoa hậu Mai Phương lộ rõ sự non nớt ở phân đoạn đòi hỏi chuyển biến cảm xúc, Phương Nam cũng chưa có duyên ở những tình huống hài. Tương tự, Doãn Quốc Đam không phát huy được sở trường diễn xuất đa dạng vì vai diễn quá ít dư địa khai thác.

﻿ Đức Thịnh trở lại với thế mạnh hài dân gian sau thành công của phim Trạng Quỳnh, nhưng việc tạm dừng làm phim khá lâu khiến anh chưa bắt nhịp được với thị hiếu khán giả hiện tại.

Trong bối cảnh thị trường phim lễ đa dạng thể loại, Trùm sò là lựa chọn mang tính “đổi vị” cho khán giả muốn tìm kiếm một tác phẩm nhẹ nhàng, ít áp lực. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân so sánh với các tác phẩm ra rạp cùng thời điểm, phim lép vế hoàn toàn vì cốt truyện quá đơn giản và cách triển khai cũ kỹ, mảng miếng hài quá dễ đoán.

Việc bộ phim đứng trước nguy cơ lỗ nặng là thất bại đáng tiếc cho Đức Thịnh sau khi vừa trở lại đường đua. Bộ phim lạc lõng ở phòng vé khi các đối thủ đều có kịch bản được đầu tư chỉn chu và mạch phim hấp dẫn.

