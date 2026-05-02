Dịp Quốc khánh 2/9, cán bộ, công chức được nghỉ bao nhiêu ngày?

TPO - Dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 2 ngày gồm ngày 1/9 và ngày 2/9. Tuy nhiên do áp dụng hoán đổi ngày làm việc nên kỳ nghỉ lễ này kéo dài 5 ngày liên tục từ 29/8 đến hết 2/9 (gồm cả ngày nghỉ cuối tuần).

5 ngày nghỉ gồm: 2 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh theo quy định, 2 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày được hoán đổi. Lịch nghỉ này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức. Khối doanh nghiệp cũng được khuyến khích nghỉ theo hướng này.

Cụ thể, để thuận lợi cho người lao động bố trí lịch nghỉ ngơi, kỳ nghỉ lễ này sẽ hoán đổi ngày làm việc thứ hai (31/8) sang thứ bảy (22/8). Nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần, cán bộ, công chức sẽ có 5 ngày nghỉ liên tục từ 29/8 đến hết 2/9/2026

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 2 ngày, gồm ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền trước hoặc sau.

Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; đồng thời, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Chiến thắng 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); ngày Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội khóa đã thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết quy định, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.