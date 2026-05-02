Xã hội

Bể ngầm chống ngập lớn nhất Hà Nội hoạt động thế nào?

Trọng Đảng

TPO - Công trình bể ngầm chống ngập tại chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) vừa hoàn thành việc xây lắp. Với công suất chứa nước hơn 2.500 m3, đây đang là công trình bể chống ngập lớn nhất Hà Nội ở thời điểm hiện nay.

Công trình bể ngầm chống ngập tại chợ Hàng Da vừa hoàn thành việc xây lắp. Hiện các đơn vị đang hoàn trả mặt bằng. Đây là công trình bể ngầm chống ngập lớn nhất Hà Nội.
Công nhân thi công xuyên kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của công trình như sơn chống thấm, phủ các lớp vật liệu ở đỉnh hầm.
Khởi công vào tháng 2, bể ngầm chợ Hàng Da với thể tích hơn 2.500 m3, được hoàn thành vào ngày 30/4, chỉ sau 2 tháng thi công theo lệnh khẩn cấp.
Bể sâu 5 - 6 mét so với mặt đất. Trong lòng bể có 3 dãy ống cống lớn liên kết với nhau.
Bể có 3 máy bơm, công suất 900m3/h. Khi bể đủ nước, hệ thống máy bơm sẽ vận hành, bơm nước ra đường ống tiêu thoát nước của thành phố.
Nước tại bể ngầm sẽ được bơm vào hệ thống đường ống ngầm đang được xây dựng. Hệ thống đường ống này chạy qua các tuyến phố Hàng Da, Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Quang Trung ra hồ Bảy Mẫu và sông Sét.
Công nhân thi công xuyên lễ để kịp hoàn trả mặt bằng theo kế hoạch (trước 15/5).

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, công trình bể ngầm chứa nước mưa Hàng Da là một trong những hạng mục chống ngập cục bộ thuộc danh sách 10 dự án chống ngập được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khởi công từ tháng 2/2026. Đến nay, sau hơn 2 tháng thi công ngày đêm, liên tục, công trình đã hoàn thành bể chứa theo tiến độ yêu cầu.

Bể ngầm chứa nước Hàng Da được xây dựng tại khu vực quảng trường chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm). Công trình có dung tích chứa 2.500m³ nước, và được đặt ở độ sâu khoảng 6m so với mặt đường. Đây là công trình bể ngập thứ 2 tại Hà Nội (sau bể ngầm trên phố Nguyễn Khuyến - công suất chứa nước khoảng 2.000m3) và là bể ngầm chứa nước lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ thu gom nước mưa, giúp giảm ngập cục bộ tại các “điểm đen” ngập úng kéo dài nhiều năm ở khu vực trước chợ Hàng Da và ngã 5 các phố Đường Thành – Bát Đàn – Phùng Hưng - Nhà Hỏa.

