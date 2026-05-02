Bể ngầm chống ngập lớn nhất Hà Nội hoạt động thế nào?

Ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (chủ đầu tư) cho biết, công trình bể ngầm chứa nước mưa Hàng Da là một trong những hạng mục chống ngập cục bộ thuộc danh sách 10 dự án chống ngập được triển khai theo lệnh khẩn cấp của UBND thành phố Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng, khởi công từ tháng 2/2026. Đến nay, sau hơn 2 tháng thi công ngày đêm, liên tục, công trình đã hoàn thành bể chứa theo tiến độ yêu cầu.

Bể ngầm chứa nước Hàng Da được xây dựng tại khu vực quảng trường chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm). Công trình có dung tích chứa 2.500m³ nước, và được đặt ở độ sâu khoảng 6m so với mặt đường. Đây là công trình bể ngập thứ 2 tại Hà Nội (sau bể ngầm trên phố Nguyễn Khuyến - công suất chứa nước khoảng 2.000m3) và là bể ngầm chứa nước lớn nhất tại Hà Nội hiện nay.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ thu gom nước mưa, giúp giảm ngập cục bộ tại các “điểm đen” ngập úng kéo dài nhiều năm ở khu vực trước chợ Hàng Da và ngã 5 các phố Đường Thành – Bát Đàn – Phùng Hưng - Nhà Hỏa.