Gió mùa đông bắc sắp tràn về

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ khoảng chiều và tối 3/5, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa trong ngày và đêm 3/5. Từ Thanh Hoá đến Huế mưa từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, nền nhiệt giảm sâu.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, một bộ phận không khí lạnh từ phương Bắc đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều và tối 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày và đêm 3/5, miền Bắc và Thanh Hoá có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 20–40mm, có nơi rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, khu vực từ Nghệ An đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10–30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

bao10-9055.jpg
Không khí lạnh dự báo gây mưa cho miền Bắc trong ngày và đêm 3/5.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ phổ biến từ 20–23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–24 độ, cao nhất 28-30 độ.

Thủ đô Hà Nội trong chiều và đêm 3/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 3-4/5, trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21–23 độ, nhiệt độ cao nhất 26-28 độ.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 3/5, Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5–2,5m, biển động.

Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8, sóng biển cao 2–3m, biển động.

Trước khi đón mưa dông do không khí lạnh, trong ngày và đêm 2/5, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực vùng núi phía Bắc trong chiều tối và đêm 2/5 cũng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa đá #nắng nóng nam bộ #nắng nóng tây nguyên #mưa dông miền Bắc #mưa dông hôm nay

