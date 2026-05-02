Chiều tối nay, nhiều khu vực trên cả nước có mưa dông

Nguyễn Hoài

TPO - Hôm nay (2/5), khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Vào chiều tối nay, thêm khu vực vùng núi phía Bắc, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông. Các khu vực khác trên cả nước trời nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên, Lai Châu, Sơn La trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo ngày mai (3/5), miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt giảm 5-6 độ so với hôm nay.

Khu vực Tây Bắc Bộ, vùng núi Đông Bắc Bộ đón mưa dông trong hôm nay.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, riêng vùng núi phía Tây 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh, gây nắng nóng cho khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên cũ, riêng vùng núi phía Tây Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng gay gắt 37-38 độ.

Tây Nguyên hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 30-33 độ.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-20mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, riêng Miền Đông 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

TPHCM trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ.

Từ ngày mai, nắng nóng giảm dần ở Nam Bộ. Chiều tối các ngày từ 4-7/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

