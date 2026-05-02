Phường Tây Hồ quyết liệt phá '5 điểm nghẽn', tăng tốc chỉnh trang đô thị

TP - Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định Hồ Tây được định hình là “trái tim”, lõi trung tâm mới, trọng điểm văn hóa - du lịch và không gian sinh thái đặc trưng. Nhằm tạo bước đột phá trong quản lý và phát triển, hướng tới mục tiêu 100 năm, UBND phường Tây Hồ xác định việc tháo gỡ “5 điểm nghẽn” là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc giải quyết các tồn tại kéo dài, từ cuối năm 2025, UBND phường Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 3077/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo điều hành xử lý, giải quyết “5 điểm nghẽn” trên địa bàn. Những điểm nghẽn tập trung vào các lĩnh vực nóng: trật tự đô thị; ùn tắc giao thông; ngập úng; ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm. Để hiện thực hóa mục tiêu, phường đã ban hành đồng bộ 31 văn bản chỉ đạo, bao gồm 25 kế hoạch và 6 quyết định.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác định Hồ Tây được định hình là “trái tim”, lõi trung tâm mới, trọng điểm văn hóa - du lịch. Ảnh: Hà Nội mới

Điểm nổi bật trong công tác chỉ đạo là việc phân công nhiệm vụ “rõ người, rõ việc, rõ lộ trình”. Mỗi tiểu ban trực thuộc chịu trách nhiệm một lĩnh vực cụ thể, gắn chặt với trách nhiệm của người đứng đầu. Tinh thần “vào cuộc quyết liệt, chủ động, kiên trì” đã được quán triệt sâu sắc, đảm bảo việc khắc phục không chỉ dừng lại ở bề nổi mà phải mang tính bền vững, không để tái diễn vi phạm.

Công tác tuyên truyền được xác định là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận. Phường đã tổ chức hơn 1.245 lượt tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng như hội nghị, phóng sự, tin bài trên trang thông tin điện tử và các nhóm Zalo của 67 tổ dân phố. Đặc biệt, việc tổ chức ký cam kết với hơn 700 hộ dân và hộ kinh doanh về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng.

Giải quyết dứt điểm "điểm đen" môi trường

Sau một thời gian triển khai quyết liệt, kết quả đạt được là rất đáng khích lệ. Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường - một trong những điểm nghẽn khó khăn nhất - khối lượng rác thải, phế thải được thu gom và vận chuyển từ tháng 12/2025 đến tháng 4/2026 đạt con số ấn tượng: 25.293 tấn. Đặc biệt, khu vực lòng hồ và xung quanh Hồ Tây - “lá phổi xanh” của thành phố - đã được làm sạch với khối lượng rác thu gom khoảng 5.897 tấn.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội và phường Tây Hồ thăm, tặng quà các công nhân làm việc xuyên lễ Tết tại đại dự án trên địa bàn

Phường đã xóa bỏ 15 “điểm đen” về rác thải tồn đọng trên các tuyến phố trọng điểm như Âu Cơ, Tô Ngọc Vân, Lạc Long Quân và khu vực gầm cầu vượt. Điển hình là việc xử lý dứt điểm chân rác tồn đọng tại ngõ 269 Lạc Long Quân với khối lượng lên tới 130m3, trả lại không gian sạch sẽ cho khu dân cư. Đồng thời tiến hành xóa 3 điểm tập kết xe thu gom, cẩu rác (cuối ngõ 399 Âu Cơ (gần thung lũng hoa Hồ Tây), số 4 Thụy Khuê và đầu phố Yên Hoa - gần nút giao đường Thanh Niên. Song song với việc dọn dẹp, UBND phường còn giao trực tiếp cho các tổ dân phố quản lý, chống tái vi phạm và lắp đặt hàng rào, logo tuyên truyền tại các vị trí nhạy cảm như Ao Ải, ngõ 6 Trịnh Công Sơn.

Cùng với làm sạch môi trường, công tác chỉnh trang đô thị cũng đạt được những kết quả cụ thể. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ 896 mái vẩy, mái che di động; 734 biển hiệu quảng cáo, 279 banner sai quy định; thu dọn 251 chậu hoa cây cảnh và phá dỡ 179 bục bệ, cầu dẫn gây cản trở giao thông trên vỉa hè. Trên tuyến đường Thanh Niên - đoạn đường nên thơ nối giữa 2 hồ Trúc Bạch và Hồ Tây, 14 thùng rác có gắn biển quảng cáo không phù hợp đã được di dời để đảm bảo mỹ quan. Trong 4 tháng, phường Tây Hồ đã xử phạt hành chính 69 trường hợp vi phạm môi trường với số tiền hơn 100 triệu đồng, tạo sức răn đe cần thiết.

Để duy trì thành quả, phường Tây Hồ xác định, công tác kiểm tra xử lý không chỉ ra quân theo đợt mà còn là hoạt động duy trì thường xuyên. Các tuyến đường như Võ Chí Công, Lạc Long Quân, Nguyễn Hoàng Tôn được tăng cường quét hút bụi và rửa đường để giảm thiểu ô nhiễm. Hệ thống cây xanh tại các vườn hoa cũng được cắt tỉa, trồng bổ sung, đảm bảo cảnh quan luôn xanh tươi.

Duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý

Đối với điểm nghẽn về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị, phường Tây Hồ đã bố trí lực lượng ứng trực thường xuyên tại các "điểm nóng" như khu vực vườn hoa Lý Tự Trọng, cổng chùa Trấn Quốc và dọc tuyến đường Thanh Niên. Việc kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh hàng rong, xe bán hàng lưu động được thực hiện liên tục, đảm bảo lòng đường và vỉa hè thông thoáng, đặc biệt trong các dịp lễ tết và sự kiện lớn.

Bên cạnh đó, để giải quyết điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, đặc biệt trong các dịp lễ hội và sự kiện chính trị quan trọng như kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Công an phường đã bố trí lực lượng ứng trực 24/24 tại các “nút thắt” như vườn hoa Lý Tự Trọng và cổng chùa Trấn Quốc. Việc phân luồng giao thông từ xa, kết hợp với việc nhắc nhở, xử lý các xe bán hàng lưu động đã giúp các tuyến phố luôn thông thoáng, không còn cảnh ùn ứ kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Xác định việc chống ngập úng từ căn cơ là khơi thông dòng chảy, phường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiến hành nạo vét bùn đất, rác thải tại hệ thống cống rãnh, mương tiêu thoát nước định kỳ. Đặc biệt, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp đổ phế thải xây dựng, lấp cửa thu nước hoặc tự ý xây bục bệ làm cản trở dòng chảy. Tại các “điểm nóng” về úng ngập, các phương án ứng trực 24/24 giờ trong mùa mưa bão đã được thiết lập, đảm bảo huy động tối đa nhân lực và phương tiện để khơi thông miệng hố ga, vận hành các trạm bơm cục bộ ngay khi có tình trạng ngập úng xảy ra.

UBND phường Tây Hồ xác định: An toàn thực phẩm là lĩnh vực tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và uy tín du lịch địa phương. Do đó, phường đã sớm triển khai mô hình “Tuyến phố kiểm soát an toàn thực phẩm”, tập trung vào việc hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Hơn 700 hộ dân và hộ kinh doanh đã ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo các quy định về an toàn thực phẩm.

Các đoàn kiểm tra liên ngành của phường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và việc lưu mẫu thức ăn. Những cơ sở không đủ điều kiện, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm vệ sinh thú y đều bị xử lý nghiêm và thông báo công khai trên các phương tiện truyền thông của phường để nhân dân giám sát. Điều này đã tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh, nơi người dân và du khách có thể hoàn toàn yên tâm khi thưởng thức ẩm thực đặc sắc của vùng đất Tây Hồ.

Việc tháo gỡ “5 điểm nghẽn” tại phường Tây Hồ không chỉ là giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước và Thủ đô trong năm 2026. Với tinh thần “không vùng cấm, không ngoại lệ”, UBND phường Tây Hồ đang từng bước khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo đà cho sự phát triển toàn diện. Đây là minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân, cùng chung tay xây dựng phường Tây Hồ văn minh, xứng đáng là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.